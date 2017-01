Parada modei în familia lui Gwen Stefani

Părinţii lor sunt unul dintre cele mai invidiate şi fierbinţi cupluri ale muzicii rock, iar mama lor are propria linie de modă, aşa că nu este deloc surprinzător faptul că Zuma şi Kingston Rossdale au apărut îmbrăcaţi la patru ace în prima zi de Paşti. Solista trupei No Doubt, Gwen Stefani, în vârstă de 41 de ani, şi-a îmbrăcat băieţii impecabil, iar aceştia păreau foarte mulţumiţi de costumele lor gri, atunci când celebra lor mamă i-a dus în vizită la bunici, pentru a vedea ce le-a adus iepuraşul în acest an. Zuma, de 2 anişori şi Kingston, cu doi ani mai mare, au fost senzaţia străzii, când au ajuns la reşedinţa bunicilor, în Beverly Hills. Nici soţul cântăreţei, Gavin Rossdale, în vârstă de 45 de ani, nu arăta rău deloc, când şi-a vizitat socrii! El a fost surprins cărând o cutie destul de voluminoasă şi de grea spre locuinţa acestora, probabil nişte cadouri de Paşti. Oricum, Gwen Stefani era de-a dreptul înfloritoare, într-o ţinută albă, lejeră dar şic, scoasă în evidenţă şi mai mult de rujul de un roşu intens la care vedeta nu renunţă niciodată. Întreaga sa familie a fost o apariţie ce nu a putut fi ratată de nicio persoană care s-a aflat în apropierea casei părinteşti.