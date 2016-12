96 de copii din tot atâtea şcoli din judeţul Constanţa au petrecut, sâmbătă, o zi memorabilă, „defilând“ mândri de picturile lor în cadrul concursului de pictură: „Parada personajelor de basm“. A devenit deja o tradiţie ca, de 1 iunie, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) să organizeze premierea concursului judeţean de pictură în acuarelă. Elevii claselor I - VIII ai şcolilor din mediul rural s-au străduit, în luna mai, să demonstreze că sunt cei mai buni în acest domeniu. Sub îndrumarea profesorilor de desen şi a diriginţilor din fiecare şcoală, peste 20.000 de copii au realizat, până în 20 mai, lucrări în acuarelă respectând tema concursului. A urmat evaluarea şi selectarea picturilor, iar primele 10 lucrări din fiecare şcoală au fost trimise la CJC, unde o comisie a stabilit care a fost cel mai bun desen din fiecare şcoală şi ierarhia câştigătorilor la nivel judeţean. Decizia cu privire la cine a primit marele premiu, la fel ca şi primele trei locuri pe podium şi menţiunile a aparţinut unei echipe formate din directorul Muzeului de Artă Constanţa, Doina Păuleanu, Gabriela Gheorghe - artist plastic în cadrul Centrului Cultural Judeţean „Teodor Burada“ Constanţa şi Liliana Dumitru, inspector în cadrul CJC. „Şi acest proiect, la fel ca toate celelalte care au fost instituite de CJC cu privire la copii, are scopul de a-i motiva să intre în competiţie cu alţi copii. Ne dorim ca prin participarea lor la astfel de concursuri să le stimulăm spiritul competitiv şi să le dezvoltăm latura socială“, a declarat consilierul judeţean Nicolae Peride.

PREMII Emoţiile au fost uriaşe pentru copiii care, chiar dacă vin de la ţară, au arătat că pot mai mult şi că şi picturile lor merită să fie înrămate. Poate nu au deocamdată valoarea picturilor marilor artişti plastici, însă nu mică ar fi surpriza să aflăm, peste ani, că unii dintre copiii premiaţi acum de CJC au ajuns să fie artişti plastici. Dacă la concursul de anul trecut a obţinut menţiune, anul acesta Ştefan Chirea, elev în clasa a IV-a la Şcoala gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu“ din Valu lui Traian, a demonstrat că poate mai mult şi că merită să primească marele premiu. „Am adus toate personajele de basm pe un singur drum. Le-am aşezat pe o alee specială şi acest lucru mi-a adus marele premiu“, a povestit Ştefan. Nu doar ideea picturii i-a adus marele premiu, ci şi modul în care personajele de basm au fost desenate. El a primit din partea CJC 700 de lei şi un laptop. Câte un computer au primit şi Alexandra Stan (Nazarcea - locul întâi în competiţia judeţeană) plus un premiu de 400 de lei, Nicolae Filip (Dulceşti - locul doi) plus 300 de lei, Diana Olteanu (Chirnogeni - locul trei) plus suma de 200 de lei. Menţiuni au primit Sebastian Mitrea (Cerchezu) şi Florin Iancu (Deleni), care au fost recompensaţi cu câte 200 de lei. Chiar dacă nu au urcat pe podium, şi ceilalţi 90 de elevi care au fost selectaţi să participe la finală au fost premiaţi, ei primind câte 150 de lei din partea administraţiei judeţene.