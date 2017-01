Paradox românesc: rată de angajare mică, şomaj stabil

România are o rată de angajare de 60%, una dintre cele mai scăzute din Europa, înregistrând totodată o rată a şomajului incredibil de stabilă atât în perioada de boom, cât şi în cea de criză, a declarat oficialul Băncii Mondiale (BM), Alberto Leyton. El a prezentat rezultatele unui studiu al BM, arătând că România are două probleme majore - rata scăzută de angajare şi abilităţile lucrătorilor români. „O problemă este faptul că, în perioada de boom, costurile cu munca au crescut, dar nu şi productivitatea. În plus, procentul companiilor din România care fac formare profesională pentru angajaţi este foarte scăzut. Chiar dacă numărul de absolvenţi de studii universitare a crescut mult în ultimii ani, 43% dintre ei au finalizat o facultate privată”, a mai spus Leyton.