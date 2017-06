Paradoxuri româneşti! Carburanţi scumpi, dar cu cele mai mici taxe din UE

Prețul fără taxe al carburanților comercializați în România continuă să fie mai mare decât media europeană, în timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spațiul comunitar, potrivit datelor publicate săptămânal de Comisia Europeană (CE) - Eurobarometru. Astfel, ultimele date ale Comisiei, respectiv cele din 15 mai, arată că prețul motorinei fără taxe în România este de 499 de euro pentru 1.000 de litri, în timp ce media europeană este 486 de euro.

În ceea ce privește benzina, decalajul este și mai mare. În România, benzina costă 512 euro pe mia de litri, în timp ce media UE este de 497 de euro pe mia de litri. În același timp, taxele aplicate de stat, respectiv TVA și acciză, sunt cele mai mici din UE în ceea ce privește benzina: 528 euro pe 1.000 de litri, sub media UE de 857 euro pe mia de litri. La motorină, taxele din România sunt cele mai mici, după Luxemburg: 494 euro pe mia de litri, față de media UE de 702 euro pe mia de litri.

Joi, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, declara că instituția pe care o reprezintă continuă investigația sectorială pe piața carburanților, pentru a analiza de ce prețurile în România sunt mai mari decât media din Uniunea Europeană. "Vedem că, de peste un an, față de prețurile din vestul UE, au crescut la noi, de unde noi de obicei eram sub media pe UE, acum suntem peste media UE și vrem să înțelegem ce s-a întâmplat, dacă este o problemă de legislație și dacă putem să o corectăm. Am discutat cu companiile. Raportul nu este încă finalizat, iar când o să îl avem gata în forma lui preliminară o să vi-l prezentăm", a arătat Chirițoiu. El a mai spus că inițiativa Consiliului Concurenței privind înființarea unui monitor al prețurilor la carburanți este în lucru și va dura mai puțin decât cel privind prețurile alimentelor. "Avem această experiență în spate, iar la carburanți este și mai simplu, pentru că sunt mai puține sortimente, dar tot nu poate să apară peste noapte", a continuat oficialul Concurenței.

Pe de altă parte, Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, declara, la finele lunii februarie, că piața carburanților din România este concurențială, iar prețurile din țara noastră sunt printre cele mai mici din Europa. Ea a precizat că datele de pe site-ul Comisiei Europene privind prețurile la carburanți din diferite țări nu sunt tot timpul comparabile, întrucât conțin elemente diferite. "La ora actuală avem prețurile cele mai joase din Europa, a doua sau a treia poziție de jos. Datele pe care le folosim de la comunitatea europeană - am mai spus-o și o repetăm - nu sunt întotdeauna date foarte comparabile. În acele prețuri, fiecare țară poate să raporteze și raportează elemente diferite. Din ceea ce am analizat noi, de exemplu, unele țări nu includ în aceste cifre medii vânzările de pe autostrăzi. Acestea au prețurile cele mai mari, pentru că și traficul, și cererea sunt mai mari pe autostrăzi. Alte țări, de exemplu, includ costul cu stocurile de rezervă în taxe și nu în prețul produsului, la noi este inclus în prețul produsului. Și sunt și altfel de diferențieri; deși este o bună referință prețul de la comunitatea europeană, nu este o reflectare exactă a unei comparabilități unu la unu", a explicat Gheorghe. Ea a fost întrebată cum comentează un raport al Consiliului Concurenței de anul trecut, în care se arată că piața carburanților din România este una de tip oligopol. "Noi credem că este o piață concurențială și funcțională, cu noi intrări de concurenți în ultimii ani. Numai anul trecut au fost construite peste 25 de stații noi de către diverși operatori, iar noi nu am construit atât de mult. Concurența este pe calitatea produselor, pe oferta de produse non-petroliere, lucru care se vede în fiecare zi. Piața a crescut cu 4,9% în retail, iar noi am crescut cu 5,2%", a susținut oficialul Petrom.

Gheorghe a mai spus că reprezentanții companiei vor conlucra cu cei ai autorității de concurență pentru a avea o imagine foarte clară a fenomenelor. „Nu uitați că, în structura prețului nostru, jumătate din preț este taxarea, 30-35% este costul propriu-zis al produsului, respectiv producție și rafinare, și 10-15% sunt costuri legate de logistica, vânzarea și distribuția acestor produse, lucru care duce la diferențieri de la o țară la alta, în funcție de sistemul de distribuție, de sistemul de depozitare și de alte elemente de competitivitate de costuri”, a adăugat Gheorghe.