Parastas de un an pentru maestrul Jean Constantin

Pentru că săptămâna viitoare, pe 26 mai, se împlineşte un an de când s-a stins regretatul actor dobrogean Jean Constantin, în această sâmbătă, la Constanţa, are loc parastasul pentru pomenirea de un an. Slujba de pomenire se va desfăşura de la ora 13.00, la Cimitirul Central, la mormântul maestrului, în prezenţa soţiei sale, Nina, a rudelor şi prietenilor. De asemenea, este aşteptat la Constanţa şi cuplul de umorişti Cornel Palade-Romică Ţociu. După slujbă, parastasul va avea loc la Restaurantul „Vraja mării”.

Jean Constantin s-a născut pe 21 august 1928, la Techirghiol, în judeţul Constanţa. A început să lucreze la Constanţa, ca muncitor normator, unde a cunoscut oameni talentaţi alături de care a înfiinţat o brigadă artistică. Apoi a început să joace la Casa de Cultură, iar din 15 decembrie 1957 s-a înfiinţat secţia de estradă din cadrul Teatrului de Stat din Constanţa, unde actorul a rămas până la ieşirea la pensie.

Marele artist a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, prestaţiile sale bucurându-se întotdeauna de o deosebită popularitate, atât în teatrul de revistă (monologuri, cuplete vesele), cât şi în apariţiile televizate. A jucat în circa 80 de filme, cum ar fi „Baronul Ecluzei\" (1960), „Răzbunarea haiducilor\" (1968), „Zile de vară\" (1968), „Prea mic pentru un război atât de mare\" (1969), devenind celebru în anii \'70, cu seria de filme de comedie „B(rigada) D(iverse)\", dar şi cu „Nea Mărin miliardar\" (1979). Jean Constantin este celebru şi pentru rolul Ismail din „Toate pânzele sus\", de Mircea Mureşan.

Cunoscutul actor a jucat şi pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, precum şi în numeroase producţii TV. A obţinut premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo din 2008, dar şi premiul special pentru teatru de revistă, acordat de UNITER, în 2003. „Maestrul comediei\" a fost învestit, în 2007, drept Cavaler de Malta al Ordinului „Sf. Ioan\" de Ierusalim, într-o ceremonie desfăşurată la Suceava, iar în 2003, Consiliul Director al Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România i-a acordat o plachetă de aur şi o medalie jubiliară „Magna cum Laudae\". Din 1999, era cetăţean de onoare al Constanţei.