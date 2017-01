Paraşutişti americani şi români au cucerit cerul Babadagului

După ce s-au antrenat împreună timp de mai bine de o lună, executînd misiuni tactice la sol, militarii americani şi români din baza de la Mihail Kogălniceanu implicaţi în exerciţiul “Proof of Principle” au participat, ieri, la o aplicaţie aeriană. 60 de soldaţi americani şi români s-au paraşutat din două avioane militare americane C-130 Hercules în poligonul de la Babadag. Paraşutiştii s-au pregătit timp de mai multe ore astfel încît lansarea să fie una fără probleme. Cu două ore înainte de a se îmbarca în cele două aeronave C-130 Hercules, cei 60 de paraşutişti români şi americani erau deja echipaţi şi au primit ultimele instrucţiuni de la superiorii lor, care le-au vorbit despre cele mai importante momente ale misiunii. În jurul orelor 7.40, paraşutiştii şi-au pus căştile pe cap, şi-au verificat din nou echipamentele şi au pornit spre aeronavele care-i aşteptau pregătite pentru decolare. După ce s-au îmbarcat în cele două aparate de zbor, soldaţii şi-au pus centurile de siguranţă şi au început discute între ei relaxaţi şi încrezători, în ciuda dificultăţii manevrei pe care urma să o efectueze. „Saltul de la 300 de metri altitudine care se va face astăzi (n.r. ieri) este unul specific manevrelor de război. Se sare de la o altitudine atît de mică, pentru că timpul în care paraşutiştii se află în aer şi, implicit, în care sînt expuşi, trebuie redus cît mai mult cu putinţă”, a explicat lt.col. Petrică Enache, din cadrul Forţelor Terestre Române. După aprox. 30 de minute de zbor, aeronavele au ajuns deasupra poligonului de la Babadag, moment în care uşile laterale au fost deschise, iar în mai puţin de un minut, toţi cei 30 de paraşutişti aflaţi în fiecare aeronavă s-au paraşutat la interval de o secundă, unul după celălalt.

Salt periculos pentru paraşutiştii români şi americani

După ce s-au asigurat că totul a decurs aşa cum ar fi trebuit, soldaţii care au rămas în aeronave au închis uşile, iar masivele aparate de zbor „Hercules” s-au întors la aeroportul de la Mihail Kogălniceanu. Pentru ca o paraşutare să fie reuşită, este nevoie, pe lîngă coordonarea aeriană şi de cea de la sol, motiv pentru care, în poligonul de la Babadag s-a aflat o echipă de specialişti. Cerul a fost împînzit de paraşute verzi şi la nici cinci minute de la lansare, paraşutiştii au atins solul. “Avioanele au zburat la o altitudine de 300 de metri şi paraşutiştii au coborît cu viteza de 260 km pe oră. De obicei, nu zburăm la această înălţime, ci mult mai sus. A fost o probă pentru noi pe care am trecut-o cu bine”, a declarat şeful Biroului de Instrucţie Paraşutişti din cadrul Ministerului Apărării, col. Marian Dediu. Pentru soldaţii români, această aplicaţia a fost doar un alt exerciţiu în care au demonstrat că sînt la fel de bine pregătiţi ca şi colegii lor americani. “Hercules-ul american este la fel ca cel românesc. Am avut paraşute specifice salturilor de la înălţime mică. Nu este foarte dificil să sari de la o asemenea altitudine, însă trebuie neapărat să ai reacţii rapide. Dacă există probleme tehnice cu paraşuta, nu ai timp să le rezolvi, deoarece rişti să te loveşti de sol, însă de aceea avem întotdeauna o paraşută de rezervă”, a declarat căpitanul Dan Cucu, paraşutist din cadrul Forţelor Terestre. Americanii susţin că rolul paraşutiştilor în misiunile din teatrele de opraţiuni din Afganistan şi Irak este important, ei reuşind să pătrundă în zonele în care trupele terestre nu pot ajunge. “Paraşutiştii ajung, de obicei, în spatele liniilor frontului, unde nu pot ajunge trupele. În Irak, în 2003, ne-am paraşutat în spatele liniilor, am surprins apărarea irakiană şi am ajuns la Bagdad”, a declarat maiorul Ryan Dillon, membru al Batalionului 86 Paraşutişti, din cadrul Armatei SUA. Din cei 30 de paraşutişti americani participanţi la operaţiunea de ieri, 25 au executat astfel de misiuni în Irak şi Afganistan. Printre participanţii la exerciţiu s-a aflat şi o femeie care nu s-a dat în lături să sară cu paraşuta în poligonul de la Babadag. “Nu contează dacă eşti bărbat sau femeie. Saltul cu paraşuta este ceva ce nu se poate descrie, senzaţiile sînt unice şi nu se pot compara cu nimic. Există o doză de risc, deoarece niciodată nu ştii ce este jos, însă acest lucru este cel mai puţin important. Eu meteorolog, însă colegii mei m-au învăţat să sar cu paraşuta şi de atunci am executat şapte misiuni de acest gen”, a declarat lt.col. Shandra LeCompte, membră a Batalionului 86 Paraşutişti, din cadrul Armatei SUA. La finalul misiunii, militarii români şi americani au făcut schimb de insigne şi berete.