Diverşi figuranţi pozează, cu gura pînă la urechi, în independenţi. Avem şi partide care fac tot felul de tumbe pe această temă. Vă place Partidul Democrat cînd face figuraţie pe tema independenţei sale faţă de prezidentul de la Cotroceni? După cîte un paravan politic, folosit şi pe post de adăpost, mulţi viteji se arată! Prin tot felul de tertipuri şi şmecherii, diverse personaje ciudate uzează de paravanul politic pe care îl au la îndemînă. Doar aşa le dă mîna să se implice în fel şi fel de jocuri politice degradante. Cînd au protecţie politică, indivizii îşi fac cu neruşinare de cap. Paravanul politic, folosit pe post de manta de ploaie, le asigură imunitatea şi depărtează DNA-ul de ei. Desigur, mă refer la paravanul politic cu scutul Puterii în faţă. Paravanul politic e ca un cuibuşor de nebunii, dovadă ilegalităţile comise de cei care îşi fac de cap pentru că nu-i întreabă nimeni de sănătate. De cînd cu creşterea importanţei paravanului politic, a crescut miza alegerilor. Cine nu tînjeşte după un loc sub soare şi după o sumedenie de facilităţi?! Sînt politicieni interesaţi doar de traiul personal şi de protecţia personală. În funcţie de aceste interese, migrează de la un partid la altul. Cum se şubrezeşte paravanul politic de care dispune, gata, o tuleşte la o altă formaţiune protectoare. Dacă se poate, cea mai tare cu putinţă. Pentru ei, nimic nu este mai important. Nici măcar adăpostul nuclear. În funcţie de forţa adăpostului politic, putem măsura cît de tare este cutare sau cutare în gură. Tupeul nemăsurat al unor politicieni depăşeşte imaginaţia noastră. Cînd stau la adăpost, indivizii în cauză sînt tari în clanţă şi obraznici peste măsură. Din cauza paravanului politic, nu le ajungi la nas cu absolut nimic. Vorbeam, la început, despre falşii independenţi ai zilelor noastre. De ce credeţi că îşi arată ei muşchii? Simplu, au un paravan politic. De altfel, nici nu sînt greu de depistat. Falşii apolitici pot fi mirosiţi de la o poştă. Te şi minunezi cum pot dumnealor, ca apolitici, să supravieţuiască în jungla prin care rătăcesc! Îşi dau unii demisia din partide ca să se agaţe de o funcţie administrativă. Anunţă că nu mai au treabă cu politica, dar, în realitate, stau agăţaţi de partidul pe care, conform unor scenarii de telenovele ieftine, l-au părăsit cu lacrimi în ochi. Îi dă mîna să pozeze în apolitic cînd se află la adăpost! În caz de pericol, o zbugheşte în tranşee. Cine rezistă astăzi fără paravan politic pe măsura aspiraţiilor sale? Arătaţi-mi un apolitic care se bucură de sprijinul dezinteresat al vreunui partid aflat la putere. Cînd se împart banii de la buget pentru primării, se ia în consideraţie doar paravanul politic. Cine stă într-o colibă a opoziţiei ăla e! Adică primeşte ciu-ciu. Stai sub acelaşi paravan cu Boc? Brava. De cînd cu uninominalul, a intrat frica în diverşi politicieni. Sînt unii convinşi că nu vor mai prinde un loc sub soarele de care vorbeam la început. Paravanul politic asigură continuitatea ciolanului. Cine nu visează la un nou mandat sub acoperişul cuibuşorului de nebunii numit paravan politic? Dacă nu e ciolan, e bun şi un paravan cu miere, că doar le place la nebunie politicienilor să se lingă pe degete!