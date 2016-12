Paraziţii şi americanul James Smith, live pe litoral

Una dintre cele mai apreciate trupe hip-hop autohtone, Paraziţii, revine, în acest sfîrşit de săptămînă, la malul mării, pentru a susţine un concert în Wish Summer Club din staţiunea Mamaia. Clubul are un program încărcat în acest weekend, concertul trupei Paraziţii, de vineri seară, fiind urmat, sîmbătă, de un recital al cîntăreţului american James Smith. Preţul biletelor este de 20 de lei.

Formaţia Paraziţii a fost înfiinţată de Cheloo, în primăvara anului 1994, iar cîteva luni mai tîrziu, s-a alăturat şi Ombladon. Prima piesă înregistrată s-a intitulat „În’Jur” şi a fost finalizată în toamna aceluiaşi an. Primul material discografic al grupului a fost lansat în 1995 şi s-a numit „Poezii pentru pereţi”, produs independent şi fiind cel de-al doilea album de rap din România, după cel semnat R.A.C.L.A.

Trupa Paraziţii a atras atenţia casei de film „Lotus Film” din Viena, în 1999, care s-a arătat interesată de o colaborare pentru realizarea coloanei sonore a peliculei „Nordrand”. Astfel, Paraziţii a devenit prima trupă de rap din România care apare pe sound track-ul unui film. După anul 2000, formaţia începe să cunoască un real succes la nivel naţional, lansînd, în perioada 2000-2007, 11 albume, printre care: „Categoria Grea” şi „Shoot Yourself”, în 2001 şi „În Focuri”, „Bad Joke” şi „Irefutabil”, în 2002. În iarna lui 2004, Paraziţii a lansat albumul aniversar prin care a sărbătorit împlinirea a 10 ani de muzică şi plecarea trupei de la label-ul care a consacrat-o, Rebel Music. Clipul piesei „Fuck You Romania\", care apare pe acest album aniversar intitulat „Primii 10 ani\", album dublu CD, are două variante: necenzurată şi cenzurată. Grupul va folosi, pentru lansarea materialelor, propria casă de producţie, 20CM Records.

James Smith, care va concerta sîmbătă seară, a făcut primii paşi în cariera muzicală la vîrsta de cinci ani, în New York, într-o… biserică, unde tatăl său era episcop. Deşi foarte talentat, vîrsta fragedă nu i-a permis să îşi continue activitatea în cadrul corului bisericii. După absolvirea liceului, Smith a ajuns la Hollywood, pentru apariţiile la show-ul televizat „Soul Train”. Cariera televizată a continuat-o şi în cadrul unor pelicule muzicale, cum ar fi „True Controversy” sau „From Crack to Christ”. A urmat un drum ascendent pentru Smith, care a apărut şi în filme precum „Malcolm X” sau „Boomerang”. Calităţile artistice ale americanului i-au adus o colaborare cu o casă de discuri din Germania, în 1995, acesta lansînd primul său hit, intitulat „I Like It”. Au urmat turnee şi apariţii în cadrul unor emisiuni televizate sau la posturi de radio din întreaga lume, precum şi participări la acţiuni de caritate, cu grupul „Voices”.