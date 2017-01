Parc de 5,5 hectare, în mijlocul Constanţei

Un parc cu o suprafaţă de 55.000 de mp va fi amenajat, în curînd, în zona centrală a municipiului Constanţa, investiţia, în valoare de peste două milioane de lei fiind suportată în mod egal de Ministerul Mediului şi Primăria Constanţa. Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a declarat că parcul va fi amenajat în cartierul Tomis 1, iar suprafaţa verde va avea aproximativ 30.000 de mp. Pe restul terenului vor fi amenajate locuri de parcare, alei pietonale şi locuri de joacă pentru copii. Potrivit edilului, lucrările la amenajarea parcului au început în urmă cu trei luni şi vor fi finalizate pînă la începutul verii. „În vară, întregul parc va fi gata. În prezent se lucrează la plantatul copacilor, se reface iluminatul, se amenajează locurile de joacă şi parcările. Sînt foarte mulţi bani investiţi şi de aceea lucrările sînt de amploare. De curînd, am avut discuţii cu locuitorii din zonă şi am decis să lărgim aleile şi să construim în plus 110 locuri de parcare”, a mai afirmat primarul Constanţei. Valoarea acestui proiect este de 20 miliarde lei vechi, din care jumătate reprezintă contribuţia Guvernului de la Fondul de Mediu, iar jumătate, contribuţia autorităţii locale. Un al proiect al municipalităţii constănţene se referă la amenajarea unui alt parc, de această dată în zona CET. Radu Mazăre a declarat că a fost contactat de reprezentanţii societăţii Petrom SA, care şi-au manifestat dorinţa de a finanţa lucrările la un parc ecologic în Constanţa. „Cei de la Petrom au făcut numeroase presiuni la noi să finanţeze un parc ecologic la Constanţa. Am căutat un teren disponibil şi, în sfîrşit, am găsit. De cîte ori mă duceam în zona CET, locuitorii de acolo mă întrebau cînd le vom face un parc. Acum am găsit şi terenul şi banii pentru această investiţie. Terenul este de 1,5 hectare şi este situat între strada Caraiman şi linia ferată. Terenul fusese dat cu titlul gratuit de pe vremea lui Ceuşescu, către Cooperaţie, pentru liceu. A rămas o suprafaţă destul de mare neîngrijită. În prima şedinţă de Consiliu Local vom retrage administrarea pe care o aveau cei de la Cooperaţie şi vom aloca terenul pentru parc“, a declarat Mazăre.