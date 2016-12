Parc de agrement lângă sediul Primăriei

Administraţia Fondului de Mediu a pus la dispoziţia autorităţilor locale fonduri pentru amenajarea de parcuri. Numai că banii nu au ajuns pentru toate primăriile care au depus proiecte. Primăria Pantelimon a încercat depunerea unui astfel de proiect, însă avizarea documentaţiei a durat prea mult, în condiţiile în care fondurile erau limitate. „Nu am abandonat proiectul, pentru că la Pantelimon avem nevoie de un parc. În aceste condiţii, ne-am îndreptat atenţia către fondurile din bugetul local. Anul 2013 a fost încheiat cu un excedent bugetar de peste 200.000 de lei. Cum aceşti bani nu îi putem folosi la prea multe capitole bugetare, am luat decizia să-i cheltuim pentru amenajarea acestui parc în apropierea sediului Primăriei, unde va fi ridicat şi un monument. Am pregătit tot ceea ce înseamnă documentaţie, în această perioadă fiind în stadiul obţinerii ultimelor avize. Cred că imediat după Paşte vom demara lucrările de amenajare a parcului, astfel încât, în toamna acestui an, locuitorii să poată beneficia de o zonă unde să îşi poată petrece timpul liber”, a declarat primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu.