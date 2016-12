Parc de distracţii ecologic

Amatorii turismului ecologic vor avea pe lista de obiective un nou parc de distracţii “verde”. Parcul Village Nature va fi dezvoltat de Pierre et Vacances şi Eurodisney şi îşi va deschide porţile în 2015. Noua atracţie turistică va fi situată la doar şase kilometri distanţă de parcul de distracţii Eurodisney din Seine et Marne din Franţa. Nu va fi vorba despre un parc tematic, ci despre o nouă destinaţie unde va fi posibilă regăsirea între om şi natură. Vizitatorii vor avea la dispoziţie o lagună geotermică de 3.500 metri pătraţi, un parc acvatic, grădini, o fermă bio, spaţii lacustre şi alei de plimbare. Construcţiile vor fi foarte puţine, ocupând doar 10% din suprafaţa parcului. Un obiectiv al dezvoltatorilor este reducerea pe cât de mult posibil a amprentei ecologice a parcului. Aceasta este doar prima parte a proiectului, urmând ca întregul Village Nature să fie extins pe 175 de hectare şi să fie construite 1.700 de apartamente şi case din materiale reciclabile. În ciuda aprobărilor primite de la autorităţile regionale pentru construcţia ”satului natural”, dezvoltatorii nu se bucură şi de susţinerea ecologiştilor. ”Acest proiect nu are nimic ecologic. Ocupă terenuri agricole indispensabile. În plus, locurile de muncă din sectorul turismului sunt precare”, a declarat Thibaud Guillemet, consilier regional al Europe Ecologie şi primar al localităţii Thorigny-sur-Marne.