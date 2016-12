Parc de joacă amenajat din bani de la bugetul local

PROIECT REFĂCUT Copiii din Vulturu au motive de bucurie. Vacanţa de vară reprezintă pentru ei un prilej să se bucure de elementele existente în complexul de joacă amenajat de Primăria Vulturu. Chiar dacă primarul Eugen Berbec spune că lucrările la parcul de joacă încă nu s-au finalizat, amănuntul ăsta nu a mai contat pentru copii, care au luat cu asalt parcul de cum au fost aduse elementele de joacă. „Noi am depus un proiect, în 2009, pentru amenajarea unui parc de joacă, dar Ministerul Mediului nu ne-a dat finanţare. Din acest motiv ne-am hotărât să refacem proiectul pentru un parc din bani de la bugetul local. Încă nu l-am terminat, mai avem de montat sistemul de iluminat şi coşurile de gunoi”, a declarat primarul.

COPII CU POSIBILITĂŢI LIMITATE Parcul de joacă se întinde pe o suprafaţă pe 2.547 de metri pătraţi, este împrejmuit cu un gard de metal şi are amenajate alei cu pavele. Complexul de joacă este format din 16 băncuţe, un carusel, trei tobogane, o scăriţă, un leagăn şi două balansoare. „De multe ori am auzit formularea „Ce le trebuie la ţăranii ăia parc?” pentru că noi avem verdeaţă multă, dar cei care spun asta nu fac diferenţierea că, la oraş, un copil are o multitudine de oportunităţi pentru a se juca şi a practica orice sport, iar cei din mediul rural „sunt vai de capul lor” pentru că, de cele mai multe ori, se joacă în ţărână”, a spus primarul. El mai spune că amenajarea parcului a fost un efort foarte mare din partea administraţiei locale, din toate punctele de vedere. „A fost o muncă foarte mare, dar când vezi seara că 50 - 60 de copii se bat pe elementele de joacă îți provoacă o stare de satisfacţie. Şi acest proiect face parte din responsabilitatea că, în calitatea de primar, trebuie să construieşti ceva”, a fost concluzia lui Berbec.