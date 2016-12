Parc de recreere la Dulgheru

Căminul Cultural al localităţii Dulgheru, aparţinând comunei Saraiu, va deveni, începând de săptămâna viitoare, noul loc de întâlnire pentru locuitorii care doresc să se recreeze în aer liber. Acest lucru va fi posibil pentru că Primăria comunei Saraiu se apropie de finalizarea lucrărilor de amenajarea a parcului. „Locuitorii din satul Dulgheru ne-au solicitat încă de anul trecut să amenajăm un parc în faţa Căminului Cultural pentru avea un loc unde să îşi petreacă timpul liber. Anul trecut nu am avut fonduri disponibile în bugetul local pentru această investiţie, motiv pentru care am amânat-o pentru 2013. Din nefericire, problema arieratelor ne-a pus în dificultate. În aceste condiţii, am apelat la societăţile cu care noi colaborăm, şi astfel am făcut rost de bani pentru amenajarea parcului de la Dulgheru, pe care cred că în cel mult o săptămână îl terminăm”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia. Ea a precizat că lucrările de amenajare a parcului sunt realizate cu societatea Consiliului Local, SC Servicii, Progres, Dezvoltare SRL. „Nu sunt singurele lucrări pe care le executăm în regie proprie. Vom folosi angajaţii societăţii şi pentru lucrările de pietruire, şi pentru cele de reamenajare a cimitirului. Prin înfiinţarea acestei societăţi am diminuat deja o parte din cheltuieli şi, cel mai important, am creat locuri de muncă în comună. Nu sunt multe, dar este un prim pas. Sperăm că, odată cu aprobarea proiectelor europene pe care le avem depuse, să putem angaja şi alţi locuitori din Saraiu care sunt în căutarea unui loc de muncă”, a explicat primarul.