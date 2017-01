Parc hăcuit prin aplicarea greşită a legii

Locuitorii din Eforie Sud au continuat şi zilele acestea protestul împotriva împrejmuirii unei părţi din parcul din localitate. Atât locuitorii, cât şi primarul oraşului, Ovidiu Brăiloiu, spun că nu vor renunţa sub nicio formă la acţiunile prin care să îl determine pe proprietar, Barbu Piţigoi, să renunţe la ideea de a împrejmui şi de a construi orice pe spaţiul verde. Mai mult, nici legea nu permite nimănui să construiască pe spaţiul verde, sau cel puţin aşa ar trebui. „Acest parc este unul dintre puţinele obiective cu care ne mândrim. Nu putem să lăsăm pe oricine vrea să vină să îl distrugă“, spunea revoltat Gheorghe Ion, un locuitor din zonă, care a adăugat că aici există unul dintre puţinele spaţii special amenajate pentru copii. Localnicii au înaintat deja o acţiune în instanţă prin care au cerut anularea titlului de proprietate care, potrivit afirmaţiilor primarului, a fost obţinut fraudulos. În încercarea de a-l face pe proprietar să renunţe la spaţiul verde, Brăiloiu i-a făcut mai multe oferte de-a lungul timpului, oferte care au fost luate în derâdere. „I-am oferit două terenuri, egale ca suprafaţă şi ca valoare, sau poate chiar mai valoroase şi foarte bine poziţionate, însă acesta nu vrea să renunţe sub nicio formă la „bucata lui“ de parc. Anul trecut am făcut chiar şi o evaluare a celor 2.400 de mp din parc şi a celor două loturi pe care i le ofeream, iar el a spus că nu vrea terenuri pe care s-ar depozita deşeurile, în condiţiile în care un lot se află pe malul mării, iar celălalt pe malul lacului Techirghiol. Am renunţat la alte investiţii pe care le puteam face în acele zone pentru a salva parcul“, a declarat Brăiloiu. El susţine că Barbu Piţigoi a fost pus în posesie de către comisia locală de fond funciar în anul 1995, ca răsplată pentru anumite servicii pe care probabil le-a oferit pe vremea când Piţigoi era deputat, primarului din acea perioadă, Silviu Becherescu. „Din câte ştiu, primarul de la acea vreme risca închisoarea, iar Piţigoi l-ar fi ajutat. Intenţionat a lăsat timpul să treacă pentru ca Becherescu să nu fie acuzat că a facilitat şi distrugerea parcului din Eforie Sud. Tot Becherescu a pus în posesie şi alte persoane apropiate lui în parcul din Eforie Nord, parc care a fost transformat într-un cartier de vile“, a mai spus Brăiloiu. Interesant este că Barbu Piţigoi, conform actului de proprietate, a primit acel teren în baza legii 18/1991 a fondului funciar, fiind invocat articolul 36 de lege, numai că acel articol prevede acordarea titlului de proprietate pentru terenul de sub case, iar în cazul de faţă este vorba de un teren pe care nu există nicio construcţie. „Nu ştiu cum comisia judeţeană de fond funciar nu a ţinut cont de acest aspect şi a semnat actul de proprietate şi nicio instanţă nu a contestat acest fapt“, a mai spus Brăiloiu.