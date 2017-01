Parc modern în Topalu

Locuitorii satului Topalu, care aparţine de comuna cu acelaşi nume, au din acest an unul dintre cele mai frumoase parcuri din judeţul Constanţa. Investiţia a fost realizată exclusiv cu bani din bugetul local, costurile fiind semnificativ diminuate având în vedere că lucrarea a fost executată cu forţe proprii. Parcul se întinde pe o suprafaţă de câteva sute de metri pătraţi şi are bănci, alei şi o fântână arteziană. Primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, a declarat că şi-a dorit din suflet să realizeze acest proiect, mai cu seamă pentru că tinerii şi vârstnicii din comună nu aveau un spaţiu în care să se poată relaxa. “Amenajarea parcului este benefică pentru întreaga comunitate, mai ales că în zona noastră nu există păduri”, a declarat Murat. El a adăugat că lucrările de amenajare a parcului vin în completarea celor de reabilitare a sediului Primăriei, care se află în imediata vecinătate a parcului. „Construirea noului sediu de primărie a fost o promisiune pe care am făcut-o acum câţiva ani şi pe care mă bucur că am dus-o la capăt. Trebuie să ne civilizăm şi să le oferim atât locuitorilor, cât şi angajaţilor condiţii mult mai bune atunci când ne păşesc pragul, respectiv când vin la serviciu. Şi, chiar dacă suntem doar o simplă comună, locuitorii din Topalu şi Capidava trebuie să aibă aceleaşi condiţii de trai precum cei de la oraş”, a afirmat primarul din Topalu.