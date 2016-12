Parc tematic dedicat Titanicului în China

O copie în mărime naturală a pachebotului Titanic va fi principala atracţie a unui parc tematic din China, care va dispune de un muzeu şi de un simulator al naufragiului din 1912. Versiunea chineză a „vasului imposibil de scufundat”, care costă un miliard de yuani, circa 165 de milioane de dolari, şi a cărei inaugurare este programată pentru 2016, va fi construită însă la o distanţă de cel puţin 1.500 de kilometri de cel mai apropiat ocean, în provincia Sichuan. „Credem că spiritul Titanicului merită să fie cunoscut. Iubirea universală şi simţul responsabilităţii de care s-a dat dovadă în timpul naufragiului (...) reprezintă bogăţia spirituală a civilizaţiei umane”, a declarat Su Shaojun, directorul executiv al companiei Seven Star Energy Investment Group, care a finanţat proiectul.

Proiectul îşi propune să fie mai mult decât un muzeu ce reconstituie nava originală şi filmul „Titanic” din 1997, regizat de James Cameron. Simularea va permite unui grup de câteva persoane să trăiască simultan senzaţiile pe care le-au avut pasagerii navei în 1912. „Când nava va lovi aisbergul, se va zgudui, se va înclina într-o parte. Oamenii vor simţi cum sunt pe cale să se înece folosind efecte de sunet şi lumină (...) Se vor gândi: „O să mă înec, trebuie să-mi salvez viaţa””, a precizat Su Shaojun.

Pachebotul Titanic s-a scufundat pe 15 aprilie 1912, în timpul primei sale călătorii din portul englez Southampton, cu destinaţia New York, iar în naufragiu şi-au pierdut viaţa peste 1.500 de persoane. În 1997, lungmetrajul „Titanic”, cu Leonardo DiCaprio şi Kate Winslet în rolurile principale, a obţinut încasări de aproape 2,2 miliarde de dolari în toată lumea, fiind, în prezent, al doilea film în ordinea încasărilor-record la nivel global, după „Avatar”, regizat tot de James Cameron. Actorul Bernard Hill, care a jucat rolul căpitanului Edward Smith în filmul „Titanic”, a afirmat în timpul conferinţei de presă faptul că un parc tematic ce reconstituie o tragedie nu este un gest lipsit de respect, după cum au susţinut criticii proiectului. „Proiectul a fost abordat într-un mod delicat şi sensibil, iar constructorii sunt conştienţi de amploarea dezastrului din 1912”, a declarat Bernard Hill. Construirea replicii navei Titanic este programată pentru începutul acestui an. Parcul turistic şi cultural The Romandisea Seven Star International va dispune, de asemenea, de o plajă artificială, de o sală de proiecţie a filmelor 6D, precum şi de clădiri care copiază o biserică veneţiană şi castele din Europa.