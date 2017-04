„Parcagiii“, sancționați cu muncă în folosul comunității și chiar închisoare?

„Parcagiii“, adică persoanele care, fără să aibă vreun drept legal, stau în fața unei instituții și „rezervă“ locurile de parcare, ar putea sancționați cu muncă în folosul comunității și chiar închisoare. Asta este propunerea deputatului PNL Ovidiu Raeţchi. Parlamentarul vrea să combată fenomenul „parcagiilor” de serviciu, care a luat amploare în marile oraşe, uneori prin ameninţări, prin folosirea unui limbaj licenţios de către diverse persoane care nu au niciun drept asupra locurilor de parcare pe care le blochează şi care condiţionează ocuparea acestora.

Nu cred că există șofer în România care să nu fi fost agasat, cel puțin o dată, de „parcagii“, adică de persoane care, fără să aibă vreun drept legal, stau în fața unei instituții și „rezervă“ locurile de parcare. Atunci când te vede, parcagiul te invită să lași mașina pe locul „rezervat“ de el și apoi întinde mâna, la „fel de politicos“, să-i dai bani. Dacă îndrăznești să-l întrebi în ce calitate cere taxa, este foarte posibil să îți găsești mașina „însemnată“. Pentru a pune capăt acestei practici, deputatul PNL Ovidiu Raeţchi anunță că va depune un proiect de lege care combate fenomenul „parcagiilor“.

FENOMEN SCĂPAT DE SUB CONTROL

Proiectul lansat în dezbatere publică prevede că „parcagiii” pot fi sancţionaţi fie cu prestarea a 50 de zile de activităţi neremunerate în folosul comunităţii, fie cu condamnarea la închisoare dacă infracţiunea este înfăptuită de mai multe ori. „Am lansat în dezbatere publică un proiect de lege care mi-a fost solicitat în ultima vreme de către societatea civilă şi care îşi propune să combată exploatarea ilicită a locurilor de parcare. Suntem familiarizaţi cu fenomenul „parcagiilor” de serviciu, mai ales în Bucureşti şi marile oraşe, şi care a căpătat amploare în ultima vreme: uneori prin ameninţări, prin folosirea unui limbaj licenţios de către diverse persoane care nu au niciun drept asupra locurilor de parcare pe care le blochează şi care condiţionează ocuparea acestora. O realitate socială care a scăpat de sub control şi care are nevoie de un răspuns pe măsură”, spune inițiatorul proiectului, Ovidiu Raeţchi. Acesta afirmă că infracţiuni similare sunt sancţionate cu închisoarea sau amenda, potrivit Codului Penal. „Potrivit proiectului de lege pe care l-am iniţiat, cel care înfăptuieşte această infracţiune pentru prima dată are posibilitatea de a presta un număr de 50 de zile de activităţi neremunerate în folosul comunităţii. În cazul în care repetă infracţiunea, atunci cel care percepe o taxă de parcare fără să aibă autorizare în acest sens sau drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv poate fi sancţionat cu închisoare de la 6 luni la 1 an. La ora actuală, Poliţia nu dispune de o legislaţie clară şi eficientă pentru combaterea acestui fenomen”, declară Raețchi. Proiectul de lege va fi depus în perioada următoare la Camera Deputaţilor.