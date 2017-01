Parcare misogină

Un primar german a stârnit controverse prin alocarea unor locuri speciale de parcare pentru femei. Spaţiile de parcare din orăşelul Triberg, regiunea Schwarzwald, sunt etichetate cu simboluri pentru bărbaţi şi femei. Parcările pentru femei sunt mai late şi mai bine luminate, în vreme ce spaţiile destinate bărbaţilor sunt închise cu stâlpi de beton şi se poate parca doar cu spatele. Primarul Gallus Strobel a explicat că a luat această decizie datorită faptului că bărbaţii sunt mai abili decât femeile atunci când este vorba despre parcarea automobilului. „În noua parcare am descoperit că două dintre locurile de parcare nu doar că erau rectangulare ci şi plasate între stâlpi de beton şi pereţi, ceea ce făcea dificilă parcarea unui automobil. După ce am analizat situaţia am decis să le alocăm bărbaţilor”, a explicat edilul pentru revista germană „Spiegel”. Însă, pentru a nu fi acuzat de discriminare, primarul din Triberg a subliniat că există şi femei care conduc foarte bine şi că absolut toate reprezentantele sexului frumos pot încerca să parcheze în locurile destinate bărbaţilor. Primarul Gallus Strobel, care a negat acuzaţiile de misoginism, a arătat că zece spaţii de parcare au fost destinate femeilor, comparativ cu cele două oferite urmaşilor lui Adam.