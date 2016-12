Parcare pentru locuitorii de pe strada Uzinei

Primăria oraşului Ovidiu a finalizat lucrările de amenajare a parcării din zona blocurilor de pe strada Uzinei. „Locuitorii din zona respectivă aveau nevoie de o sistematizare, în sensul că trebuia să amenajăm spaţiile din zonă. Am avut noroc de o vreme favorabilă şi am reuşit în timp util să finalizăm lucrările de acolo. Înainte de începerea lucrărilor în zona respectivă era numai pământ şi vara se făcea foarte mult praf, iar când ploua era plin de noroi. Amenajarea parcării s-a făcut prin pietruirea zonei şi amenajarea bordurilor şi aleilor de acces în parcare. Este un proiect pe care îl aveam de anul trecut în plan, însă abia anul acesta am reuşit să facem rost de fondurile necesare. Cele 30 de locuri de parcare pe care le-am creat sunt suficiente pentru zona respectivă. De asemenea, în zonă vor fi amenajate şi câteva spaţii verzi, acolo unde ne va permite locul”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. El a precizat că tot în zona respectivă va fi reabilitat şi sistemul de canalizare. „Este o necesitate. Acolo sunt blocuri, dar oamenii nu aveau un sistem de canalizare bine pus la punct. Am alocat deja fondurile necesare pentru a reuşi reabilitarea sistemului. Încercăm să ne ocupăm de fiecare cartier din oraş în aşa fel încât toate să arate cât mai bine”, a spus primarul. După reabilitarea sistemului de canalizare, Primăria va decide dacă după pietruirea drumurilor de acces se avor aloca bani pentru asfaltarea zonei, acest lucru urmând să se întâmple numai dacă există fonduri suficiente în bugetul oraşului.