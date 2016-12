Parcări asfaltate ieftin

Primăria oraşului Hârşova a găsit soluţii pentru a-şi concentra resursele bugetare pentru investiţiile în infrastructura oraşului. Şi pentru că fondurile nu sunt suficiente pentru a acoperi toate nevoile, primarul din Hârşova, Tudor Nădrag, a căutat modalităţi de reducere a cheltuielilor. Una dintre ele a fost folosirea de forţă de muncă locală pentru proiecte, care este aplicată cu succes şi în acest an. “Anul trecut am folosit locuitorii oraşului care nu aveau loc de muncă pentru plombarea străzilor. S-a dovedit a fi o măsură extrem de bună şi eficientă din punct de vedere financiar, pentru că am reuşit să facem economii importante la buget. Cu banii puţini pe care i-am avut la dispoziţie am reuşit să facem lucrări destul de multe în oraş. Am cumpărat asfalt de la Regia de Drumuri, de la staţia Cuza Vodă, la un preţ foarte bun, şi împreună cu locuitorii am rezolvat parţial problema gropilor din asfalt. Pentru acest an am decis din nou folosirea forţei de muncă locală şi a asfaltului ieftin, pentru asfaltarea tuturor parcărilor din oraş. Acţiunea a fost demarată în această primăvară, acum fiind finalizată”, a declarat Tudor Nădrag. El a precizat că, pe lângă aceste lucrări de cosmetizare, la nivelul oraşului Hârşova au fost asfaltate 10 străzi cu ajutorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa şi al Consiliului Judeţean Constanţa.