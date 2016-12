Parchetul, sesizat în cazul deputaţilor care au votat la mai multe mâini

ROBERTA ANASTASE NU ARE CURAJ SĂ IA O DECIZIE Nu credem că mai este vreun secret pentru nimeni în ţara asta că actuala coaliţie de guvernare votează în funcţie de cum se trezesc dimineaţa pedeliştii, se votează la două mâini/cartele şi se falsifică voturi. Institutul pentru Politici Publice (IPP) anunţă că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) împotriva deputaţilor “pianişti”, adică a celor care au fost surprinşi votând cu mai multe cartele şi spune că Biroul Permanent al Camerei nu are curajul să îi sancţioneze pe aceştia. “Nu mai puţin de patru înregistrări video au arătat că membri ai Camerei Deputaţilor au votat proiecte de lege, în diferite şedinţe de plen, folosind atât cartelele proprii, cât şi pe cele ale unor colegi. Sesizările au rămas fără ecou, conducerea Camerei Deputaţilor ignorând această realitate. Adresând câte o sesizare pentru fiecare situaţie prezentată în presă, IPP a cerut în mod public conducerii Camerei Deputaţilor să îi sancţioneze pe cei implicaţi în activitatea de fraudare a voturilor din plen, dar Camera nu are curajul să ia o decizie”, arată, într-un comunicat, Institutul.

SPECIALIZARE ÎN FRAUDĂ În cea mai recentă comunicare adresată de IPP Camerei, Institutul atrage atenţia asupra consecinţelor atitudinii actualilor membri ai Biroului Permanent asupra credibilităţii instituţiei Parlamentului. “În faţa acestei situaţii pe care conducerea Camerei Deputaţilor în continuare nu şi-o asumă nici la acest moment”, IPP a solicitat, luni, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, să ia act de faptele deputaţilor ale căror cartele erau folosite la voturile din plen şi să dispună măsurile care se impun. Dacă şefa Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a învăţat să numere din 80 în 160, deputaţii coaliţiei de guvernare şi-au perfecţionat sistemul de fraudare cu cartela. De exemplu, deputatul PDL Valentin Rusu a folosit cartela de vot pentru colegul său pedelist Dănuţ Liga de nu mai puţin de 26 de ori. Trăgând linie şi adunând, instituţiile statului au devenit pentru unii bătaie de joc şi instrumente ale jocurilor politice.