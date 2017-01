Parchetul şi poliţia anchetează atentatul la sănătatea publică din tabăra Năvodari

103 prezentări în Urgenţa Spitalului de Boli Infecţioase, peste 80 de copii internaţi, părinţi alarmaţi şi copii derutaţi. Acesta este bilanţul ultimelor trei zile în Tabăra “Delfinul” din Năvodari, după ce copiii şi profesorii lor s-au îmbolnăvit de toxiinfecţie alimentară. Primele cercetări au indicat faptul că îmbolnăvirea a fost cauzată de consumul unor alimente contaminate cu Salmonella. “În urma analizelor, am descoperit 27 de persoane cu Salmonella, dintre care patru prezentau o infecţie dublă cu Escherichia Coli. Mai mult, am constatat că şase persoane din cadrul personalului de la cantină erau bolnave. Patru dintre ele au salmonella şi două sînt contaminate cu stafilococ auriu”, a declarat directorul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Sorin Rugină. La Spitalul de Boli Infecţioase au fost internate, în ultimele zile, 88 de persoane din tabăra de la Năvodari, însă ieri mai erau spitalizaţi doar 27 de copii şi trei adulţi, toţi cu o stare bună de sănătate. Mulţi copii au plecat, ieri, din tabără fie cu trenul, fie au fost luaţi acasă de părinţi. Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea de Sănătate Publică au decis, acum două zile, închiderea cantinei taberei. Mai mult decît atît, conducerea ASP a efectuat un control şi în camere şi a constatat că nici acolo situaţia nu este prea bună. Cearşafuri rupte, instalaţii sanitare defecte sau ruginite, toalete insuficiente - condiţii improprii pentru oricine doreşte să îşi petreacă vacanţa la mare. De aceea, ASP a emis decizia de suspendare a activităţii. În ciuda acestui fapt, ieri dimineaţă, în tabăra de la Năvodari au ajuns grupuri noi de copii. La primele ore ale dimineţii au ajuns 80 de copii de la Cluj, iar profesorii lor nu ştiau că această tabără a fost închisă. Administratorul taberei, Dan Nicolae Rahău a susţinut că nu avea ce să facă cu toate grupurile de copii care au ajuns în tabără şi ca atare, i-a cazat şi le-a dat hrană rece. Întrebat ce presupune această hrană rece şi dacă are de gînd să-i ţină pe micuţi numai cu astfel de mîncare, administratorul taberei a refuzat să facă vreun comentariu. Mai mult decît atît, reprezentanţii Corpului de Control al Guvernului au decis, marţi, că cei 400 de copii care se aflau în tabără vor mînca la cantina Petromidia, dar administraţia taberei afirmă că acest lucru este imposibil, deoarece un număr atît de mare de persoane este greu de transportat.

Protestul elevilor şi profesorilor

Dan Nicolae Rahău nu părea să fie prea îngrijorat de faptul că toţi copiii de la Năvodari vor mînca hrană rece pe tot timpul sejurului şi a susţinut că tabăra este deschisă legal, deoarece ar fi primit un plan de conformare pe care trebuie să îl îndeplinească, însă nu ştie în cît timp. Cum această situaţie incertă nu făcea decît să le dăuneze copiilor, care nu au nicio vină că administraţia taberei se joacă cu sănătatea lor, ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Adomniţei, a venit, ieri, la Năvodari şi a decis că toţi cei din tabără trebuie evacuaţi de urgenţă. “Am solicitat conducerii CFR să asigure trenuri pentru copii. Am cerut şi autocare ca să poată ajunge la gară. Am înţeles că există profesori care nu vor să plece acasă, iar aceştia sînt nişte inconştienţi. Trebuie să se înţeleagă faptul că ministerul pe care îl conduc nu are nicio legătură cu tabăra, deoarece aparţine SIND România, care a stabilit contracte cu diferiţi profesori. Voi sta în această noapte (n.r. - ieri noapte) aici ca să mă asigur că sînt evacuaţi toţi”, a declarat ministrul Adominţei. Mai mult decît atît, ministrul Educaţiei a declarat că nici nu se poate pune problema cazării copiilor în alte tabere, deoarece cei care au venit la mare au plătit deja acest sejur şi o astfel de schimbare ar costa şi mai mult. Pe de altă parte, SIND România s-a angajat că va da banii înapoi fiecărui copil care a venit sau trebuie să vină la “Delfinul”. Adomniţei susţine că, în caz contrar, va interveni ca toţi copiii cărora le-a fost stricată vacanţă să fie despăgubiţi. Pe de altă parte, 400 de copii şi profesori din tabără au declanşat, ieri, un protest spontan refuzînd să plece acasă. Printre protestatari se aflau şi 20 de copii de grădiniţă care scandau “Nu plecăm acasă!”, iar în replică, Adomniţei a declarat că în cazul în care profesorii nu se conformează ordinului şi nu pleacă acasă, vor fi sancţionaţi şi chiar eliminaţi din învăţămînt. Foarte mulţi dintre părinţii care au aflat ce s-a întîmplat în tabăra de la Năvodari susţin că nu îşi vor mai lăsa niciodată copiii în această tabără, unde se pare că nepăsarea faţă de sănătatea micuţilor a devenit obişnuinţă. În urmă cu un an, 13 membri din personalul de la bucătăria acestei tabere au fost depistaţi cu stafilococ şi mai multe persoane care au mîncat la cantina “Delfinul” au ajuns la Spitalul de Boli Infecţiioase din cauza unei toxiinfecţii alimentare.

Anchetă în cazul îmbolnăvirilor din tabăra Năvodari

Procurorii şi poliţiştii constănţeni s-au autosesizat şi au declanşat o anchetă în cazul numărului extrem de mare de toxiinfecţii alimentare înregistrate, în ultimele trei zile în tabăra de la Năvodari. Anchetatorii spun că procedura este una obişnuită în cazul în care se îmbolnăvesc foarte multe persoane şi se impune efectuarea unor investigaţii pentru a se stabili cui aparţine vina. Ei au descins în tabăra din Năvodari şi i-au audiat pe angajaţi, pe unii dintre părinţii copiilor, dar şi pe administratorul taberei şi au verificat documentele referitoare la calitatea alimentelor, provenienţa lor şi autorizaţii, pentru a se stabili cu exactitate cauzele care au condus la declanşarea focarului de infecţie. Totodată, procurorii au solicitat Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa (ASPJ) informaţii despre evenimentele petrecute în ultimele zile în tabără, urmînd să folosească datele primite pentru derularea investigaţiilor. Pentru început, cercetările în dosarul întocmit în acest caz nu vizează o persoană anume, dar procurorii spun că, după aflarea rezultatelor tuturor analizelor de laborator se va putea stabili cine anume se face vinovat de situaţia creată.