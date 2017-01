Parchezi „ca un bou“, ești vânat de Poliția Locală

08:58:36 / 25 Martie 2016

politia rutiera

Dejectiile din Politie sunt mai rau ca toti infractorii. Stau ascunsi in boscheti, dupa colturi, in locuri ferite, doar doar prind si ei o centura lipsa etc. Gainarii de doi lei. UNDE E PREVENTIA TOVARASI ORDINARI. Bineinteles ca mai fac si ei o spaga. Pe bizonii cu 4x4 din trafic care fac tot felul de ilegalitati in trafic si pun viata celorlalti in pericol nu ii vad. MAi nou stau la giratoriu la Cora si ridaca intr-un stil bolsevic, fara justificare carnete.