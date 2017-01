Parcul, la mâna contestatarilor licitaţiei

Locuitorii comunei Poarta Albă se vor bucura de noul parc ce va fi amenajat de Primărie în momentul în care va reuşi să termine lucrările pentru acest obiectiv. Proiectul a fost depus încă din primăvara anului trecut, însă abia în urmă cu ceva mai mult de o lună a fost semnat contractul de finanţare cu Administraţia Fondului de Mediu. Cel mai greu pas a fost depăşit cu bine de Primăria Poarta Albă care speră că va reuşi în scurt timp să poată da parcul în folosul comunităţii locale. Din nefericire, lucrurile nu au stat cum şi-ar fi dorit autoritatea locală. „Imediat ce am primit banii de la Ministerul Mediului, am organizat licitaţia pentru achiziţia lucrărilor de realizare a noului parc. Din păcate, două societăţi au contestat licitaţia, motiv pentru care demararea lucrărilor a fost întârziată. Imediat cum se va finaliza analiza celor două contestaţii, vom începe construcţia noului parc, dată pe care nu o pot estima deocamdată, pentru că procedurile de contestare sunt lungi şi greoaie”, a declarat primarul Vasile Delicoti. Parcul va fi amenajat în noul cartier de locuinţe înfiinţat în localitate. „Contractul are o valoare de un milion de lei, din care contribuţia bugetului local este de 100.000 de lei, restul de 900.000 lei sunt bani pe care i-am primit de la Administraţia Fondului de Mediu. Amenajarea acestui parc va schimba faţa întregii comune”, a spus Delicoti. Primarul a mai afirmat că noul parc este deja cuprins în Planul Urbanistic General al comunei, care în prezent se află în lucru.