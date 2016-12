Parcul Teatrului de Vară, parţial privat-împrejmuit

Scandalul privind îngrădirea unei părţi din parcul Teatrului de Vară din Eforie Sud a revenit în actualitate după ce proprietarul, Barbu Piţigoi, a reluat lucrările de împrejmuire a terenului. Când au văzut că proprietarul nu renunţă sub nicio formă la intenţia de a îşi îngrădi proprietatea din parc, locuitorii din zonă s-au adunat din nou în zonă şi i-au cerut socoteală lui Piţigoi. Surprinzător a fost faptul că proprietarul a refuzat să stea de vorbă cu ei. În schimb, Piţigoi le-a prezentat reprezentanţilor mass-media documente care dovedesc faptul că terenul este în posesia sa, instanţa pronunţându-se definitiv şi irevocabil în acest sens. În plus, Barbu Piţigoi spune că parcul Teatrului de Vară nu este unicul din localitate, cum spun oamenii şi că această zonă verde a fost amenajată pe terenuri confiscate de la populaţie în regimul comunist. Nimic de contestat în acest sens, însă nici proprietarul nu poate contesta faptul că pe acel teren este amenajat un parc şi nu este amenajat de doi sau trei ani, ci de mai bine de 50. „Când m-am mutat eu în Eforie, prin anii `50, aveam doar 17 ani. Aici erau scaieţi şi mărăcini şi tinerii de atunci au transformat zona într-un parc frumos plantând copaci, gard verde şi tot ce se vede acum aici“, a explicat Florica Alexandru, unul dintre locuitorii cu vechime ai oraşului. În plus, în porţiunea de parc care a fost îngrădită, există un foişor unde se putea sta la umbră în zilele toride de vară, precum şi două elemente de joacă şi o goapă de nisip pentru copii. Dacă proprietarul spune că acele elemente de joacă au fost amplasate pe terenul său după ce el a câştigat în instanţă dreptul de proprietate asupra terenului, primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a explicat că locul de joacă există încă dinainte de 1989 şi că, în timp, au fost schimbate elementele de joacă. Pe de altă parte, Brăiloiu spune că nu înţelege care este motivul pentru care Piţigoi nu renunţă la acest amplasament, având în vedere că este vorba despre un parc. „Mă aşteptam ca, la pregătirea sa, să aibă mai mult respect pentru mediu, spaţiu înconjurător şi faţă de adevăratele valori umane. Trebuie să înţeleagă că nu este nimeni vinovat pentru că familia sa a avut de suferit în regimul comunist, cu atât mai puţin aceşti oameni, şi că trebuie să îşi folosească cunoştinţele pentru a veni în ajutorul oraşului Eforie, nu pentru a-l distruge“, a explicat Brăiloiu. Cu toate că primarul susţine că i-a oferit alte două terenuri în schimb care echivalează ca valoare, Piţigoi spune că nu poate accepta terenuri agricole, fără utilităţi, cu toate că unul dintre terenurile în cauză se află pe malul mării, iar celălalt, pe malul lacului Techirghiol.