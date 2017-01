Parcul Viitorului, cel mai modern din Constanţa

Peste 1.000 de constănţeni au participat, sâmbătă, la inaugurarea „Parcului Viitorului” în cartierul CET. Noul spaţiu verde construit de PETROM şi Primăria Constanţa este situat între bd-ul Aurel Vlaicu şi str. Caraiman, în apropierea Grupurilor Şcolare „Cooperaţie” şi „Dimitrie Leonida”. Locuitorii cartierului CET beneficiază, de sâmbătă, de cel mai modern parc din municipiul Constanţa. Parcul Viitorului are o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi şi cuprinde spaţii verzi, locuri de joacă şi relaxare, terenuri de sport (tenis, volei, ping-pong, skateboard, fotbal). De asemenea, parcul este dotat şi cu elemente de energie alternativă, care ajută la acţionarea pompelor de apă şi la iluminatul parcului. 20.000 de oameni beneficiază de acest nou spaţiu verde. “Parcul Viitorului” reprezintă o investiţie totală de peste 600.000 euro, din care contribuţia PETROM este de 440.000 de euro, iar cea a Primăriei, de 163.000 de euro. „Am ales, şi de această dată, să construim un parc acolo unde există o nevoie reală, într-un cartier industrial lipsit de spaţii verzi sau alte locuri de recreere în aer liber. Parcul a fost construit de la zero, pe un teren viran. Acum, în locul gunoaielor se află bănci, alei, copaci, locuri de relaxare şi terenuri de joacă şi sport pentru copii şi tineri. E un început bun pentru locuitorii cartierului CET Constanţa, care trebuie să ducă acest demers mai departe”, a declarat Communication Manager PETROM, Mona Nicolici. La inaugurarea parcului a participat şi primarul Constanţei, Radu Mazăre: “Ştiu că parcul pe care l-am inaugurat în anul 2000 nu era suficient pentru acest mare cartier. Am căutat în toţi aceşti ani o soluţie pentru a mai amenaja acest nou parc. Nu a fost uşor să găsim terenul dar, în cele din urmă, am reuşit şi, cu sprijinul celor de la PETROM, aveţi acum cel mai frumos parc din Constanţa”. Mazăre a afirmat că doreşte să construiască şi alte parcuri asemănătoare în Constanţa. “Le-am spus oamenilor şi le spun încă odată. Aşa cum eu am făcut atâtea pentru locuitorii oraşului în cei 10 ani de când sunt primar, îi rog acum să facă şi ei ceva pentru mine. Şi ştiu foarte bine ce le cer. Dacă vreţi să rămân în continuare, voi face multe parcuri. Dacă nu rămân, şi ştiţi la ce mă refer, o să facă parcuri în Constanţa fratele preşedintelui şi Nuţi”, a spus Mazăre. Primarul Constanţei împreună cu reprezentantul PETROM, Mona Nicolici, au plantat primul brad din parc.

Radu Mazăre: “Ori eu, ori Băsescu”

Preşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, s-a întâlnit, ieri, în parcul din Poarta 6, cu sute de constănţeni cărora le-a spus că unul din ultimele proiecte aplicate în municipiu este asfaltarea podului de tramvaie din Km 4-5 şi redarea acestuia circulaţiei autovehiculelor, precum şi amenajarea unui sens giratoriu. Mazăre a spus că toate aceste proiecte pot fi puse în aplicare atât timp cât cetăţenii vor înţelege că au de ales, pe 6 decembrie, între el şi Traian Băsescu. „Dacă cetăţenii nu se gândesc şi ei la mine, atunci plec. Vreau să fiu lăsat să fac treabă pentru constănţeni şi să dezvolt Constanţa aşa cum trebuie. Aşa că cetăţenii au de cântărit între mine, ca primar, şi Traian Băsescu. Dacă cetăţenii nu mă ajută, nu mai stau la Primărie”, a spus Mazăre. La întâlnirea cu electoratul a fost prezent şi senatorul Alexandru Mazăre, care a declarat că parlamentarii sociali democraţi din Constanţa încearcă să rezolve multe dintre problemele municipiului, una din acestea fiind vânzarea locuinţelor de tip ANL la jumătate din preţul actual, „proiect la care Traian Băsescu şi parlamentarii PD-L s-au opus”. „În prezent, casele ANL se vând cu 1.000 de euro metrul pătrat. Eu şi Eduard Martin am propus vânzarea locuinţelor cu 500 de euro metrul pătrat. Băsescu s-a opus, dar, în cele din urmă, legea va trece cu toată opoziţia portocaliilor”, a spus Alexandru Mazăre.