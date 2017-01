Parcurile companiilor de leasing, pline de maşini recuperate

De la debutul crizei economice, parcurile companiilor de leasing s-au umplut cu zeci de maşini care nu sînt mai vechi de unul sau doi ani, au puţini kilometri la bord şi sînt încă în garanţie. Motivul este simplu: pe fondul crizei, tot mai mulţi proprietari predau cheile societăţilor de leasing prin care şi-au achiziţionat automobilele. Potrivit reprezentanţilor firmelor de leasing, numărul reposedărilor de bunuri finanţate de la clienţi (autovehicule, dar şi echipamente) a crescut direct proporţional cu deterioararea situaţiei economice în România. În aceste condiţii, parcurile companiilor de leasing şi cele de bay-back s-au umplut cu maşini recuperate de la clienţi. „Scăderea vînzărilor pe piaţa auto ne afectează în mod direct. Mulţi dintre cumpărători au renunţat la finanţarea bancară sau la cea prin leasing, fapt ce a dus la declinul pieţei auto din România. Pe de altă parte, a crescut şi numărul celor care nu şi-au plătit ratele”, a declarat reprezentantul unei firme de leasing constănţene. Acesta a precizat că o maşină este recuperată numai după mai multe discuţii cu clientul, în urma cărora i se propune reeşalonarea la plată sau alte metode alternative. „Încercăm să-i propunem clientului o rată pe care să o poată plăti. În plus, propunem amînarea la plată pentru o perioadă de 3 pînă la 6 luni, dar şi prelungirea perioadei de leasing de la 36 de luni, la 5 ani. Interesul unei societăţi de leasing nu este de a-i lua maşina clientului, ci de a-l păstra cît mai mult timp. În cazul în care dovedeşte, pînă la urmă, că nu mai poate plăti ratele, maşina este recuperată”, a mai spus reprezentantul firmei de leasing. Recuperarea maşinii este făcută de către firme specializate, iar păstrarea şi recondiţionarea autovehiculului se face pe banii finanţatorilor. Este bine de ştiut faptul că, în cazul în care clientul returnează firmei de leasing maşina, acesta va pierde, pe lîngă bun, avansul şi toate ratele plătite pînă atunci.

Metode atractive de achiziţionare a unei maşini recuperate

Maşinile recuperate de finanţatori de la clienţii care nu au mai putut plăti ratele sînt disponibile la preţuri sub media pieţei. În plus, din dorinţa de a scăpa de cît mai multe maşini recuperate, societăţile de leasing vin cu diferite oferte. Cei care doresc să achiziţioneze o astfel de maşină au la îndemînă trei posibilităţi: numerar, leasing sau credit. „În cazul în care se plăteşte cash, preţul este negociat, iar în 4-5 zile se dă acordul pentru tariful propus de client. Şi cei care achiziţionează o maşină în leasing sînt avantajaţi. Acestora li se oferă o dobîndă mult mai mică decît celor care achiziţionează o maşină nouă”, a afirmat reprezentantul firmei de leasing. Vehiculele oferite spre revînzare pot fi achiziţionate atît de persoanele fizice, cît şi juridice. Pe site-urilor multor companii de profil sînt zeci de oferte cu maşinile recuperate de la clienţi, scoase la vînzare, cu plata integrală, în sistem de leasing sau credit. Se găsesc astfel autoturisme second hand la preţuri convenabile, de la mărci şi modele diferite, dar şi numeroase autovehicule autoutilitare sau echipamente grele. De exemplu, site-ul BCR Leasing - Revînzare Bunuri reuneşte peste 200 de astfel de oferte, la Raiffeisen Leasing se găsesc 70 de oferte, iar la BT Leasing se găsesc aproape 120.

Echipamentele, greu vandabile

Reprezentanţii firmelor de leasing susţin că cele mai multe contracte reziliate provin de la persoanele juridice şi asta pentru că fie nu şi-au dimensionat afacerea, fie s-au întins mai mult decît au putut duce. „Multe dintre maşinile pe care le avem provin de la agenţii economici cu probleme de lichiditate, care se văd nevoiţi să îşi taie din cheltuieli, respectiv să reducă nivelul investiţiilor. Circa 75% din contractele reziliate aparţin persoanelor juridice. Cei mai mulţi provin din sectorul construcţiilor şi renunţă, în general, la echipamentele costisitoare care, de altfel, sînt şi cele mai greu vandabile”, a afirmat reprezentantul firmei de leasing. Dacă persoanele juridice preferă să le „pună în braţe” maşinile sau echipamentele societăţilor de leasing, multe dintre persoanele fizice care şi-au achiziţionat un autovehicul în acest mod apelează la cedarea sau cesionarea contractului de leasing către altă persoană, în schimbul unei sume de bani, care să acopere o parte din cheltuielile suportate, respectiv avans şi rate.