Parcurs de metronom al Suediei la CM de handbal masculin

Dintre marile favorite ale ediției a 24-a a turneului final al Campionatului Mondial de handbal masculin din Qatar, Suedia este, alături de Spania, singura echipă care a câștigat toate partidele de până acum. Dacă Spania are însă o grupă mai lejeră, cu Brazilia, Slovenia, Qatar, Belarus și Chile, vicecampioana olimpică Suedia a reușit acest lucru într-o grupă mult mai grea, cu Islanda, Cehia, Franța, Algeria și Egipt. Handbaliștii pregătiți de cuplul Ola Lindgren și Staffan Olsson au defilat până acum, câștigând la pas disputele cu Islanda, scor 24-16, cu Cehia, scor 36-22 și cu Algeria, scor 27-19. Scandinavii au cel mai bun golaveraj dintre cele 24 de participante și de departe cea mai bună defensivă, cu doar 57 de goluri încasate, locul secund în acest clasament al defensivei fiind ocupat, la mare distanță, de Qatar și Danemarca, ambele cu câte 72 de goluri primite. La polul opus, Cehia este o mare dezamăgire a acestei ediții, fiind învinsă în toate cele trei partide de până acum. Nici măcar starul Filip Jícha, de la THW Kiel, nu a reușit să-și ducă echipa spre primul succes în meciul cu modesta națională a Egiptului, africanii impunându-se cu 27-24 și provocând o nouă surpriză a acestui Mondial. După debutul slab, în care a cedat categoric cu Suedia, Islanda pare să-și revină, remiza surprinzătoare obținută în fața Franței, scor 26-26, oferindu-le șansa de a lupta cel puțin pentru locul 3 în grupă. Islanda ar fi putut obține chiar victoria, dar Thierry Omeyer a apărat aruncarea lui Aron Palmarsson, fostul său coleg de la THW Kiel, cu patru secunde înainte de final. Și Rusia are un Campionat Mondial sub așteptări, singura victorie în primele trei partide fiind cu Arabia Saudită, scor 27-17. Tot în grupa Rusiei, derby-ul dintre Danemarca și Germania s-a încheiat nedecis, scor 30-30, iar cu un succes în următorul meci, cu Argentina, nemții se pot considera câștigătorii celei mai echilibrate grupe a turneului final.

În ultimele partide disputate marți seară s-au consemnat rezultatele - în Grupa C: Cehia - Egipt 24-27, Franța - Islanda 26-26, Suedia - Algeria 27-19; în Grupa D: Argentina - Arabia Saudită 32-20, Polonia - Rusia 26-25, Danemarca - Germania 30-30. În primele partide de ieri s-au înregistrat rezultatele - în Grupa A: Chile - Belarus 23-34 și Slovenia - Brazilia 35-32; în Grupa B: Iran - Austria 26-38. În ultimele meciuri ale zilei s-au desfășurat confruntările - în Grupa B: Bosnia & Herțegovina - Tunisia și Macedonia - Croația; în Grupa A : Qatar - Spania. Astăzi au loc meciurile - Grupa C: Suedia - Egipt (ora 18.00, Dolce Sport 3), Franța - Algeria (ora 20.00), Islanda - Cehia (ora 20.00); Grupa D: Germania - Argentina (ora 18.00, Dolce Sport 2), Polonia - Arabia Saudită (ora 18.00), Rusia - Danemarca (ora 20.00, Dolce Sport 1).