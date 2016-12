Parcurs perfect pentru voleibaliștii Tomisului în Liga Campionilor

Campioana României a mai făcut un pas spre faza Play-off 12 din Liga Campionilor la volei masculin! Joi seară, în Sala Sporturilor, Club Volei Municipal Tomis Constanța a obținut a treia victorie în Grupa A, în tot atâtea etape derulate din ediția 2015 a CEV DenizBank Volleyball Champions League. Tomis a învins campioana Belgiei, Knack Roeselare, cu scorul de 3:1 (22:25, 25:14, 25:23, 25:20) și s-a detașat în clasamentul Grupei A, cu 8 puncte. Urmează Knack Roeselare 5p, Copra Volley Piacenza 5p și #Dragons Lugano 0p, italienii egalându-i pe belgieni în ierarhia grupei după victoria de joi seară în fața elvețienilor, scor 3:1 (25:21, 25:17, 21:25, 25:16). În aceste condiții, o victorie în etapa viitoare, în meciul din 16 decembrie de pe terenul lui Knack Roeselare, le-ar putea asigura constănțenilor una dintre primele două poziții în clasamentul final al grupei, cu mari șanse de calificare în faza eliminatorie a competiției!

GAZDELE AU FĂCUT DIFERENȚA CU SERVICIUL ȘI BLOCAJUL

Tomis a început perfect meciul de joi seară și cu Petkov de neoprit în atac s-a detașțat constant pe tabela de scor: 7:3, 10:6, 13:10. Belgienii au egalat la 15, apoi au trecut la conducere cu 20:18, profitând de starea de nervozitate indusă în tabăra adversă de câteva erori de arbitraj. Superiori la capitolul experiență, dar și cu o medie de înălțime mai mare, voleibaliștii constănțeni au pus lucrurile la punct după un start ezitant în setul al doilea. Knack a condus cu 2:0, dar Laza a izbutit o serie foarte bună la serviciu, iar de la 3:4 scorul a devenit 9:4! Și Spînu, celălalt centru al Tomisului, a reușit să pună probleme preluării adverse, astfel că gazdele au făcut diferența cu blocajul: 16:11, 19:13, 25:14. Roeselare a început bine și setul al treilea, unul foarte echilibrat, în care gazdele s-au desprins după al doilea time-out tehnic, fiind conduse cu 6:3 și 11:7. De la 15:14 pentru Tomis, oaspeții nu au reușit decât să țină aproape, în ciuda schimbărilor făcute de antrenorul Emile Rousseaux în rândul oamenilor din preluare (extremele Verhanneman și T. Rousseaux au fost înlocuite cu Van Hirtum și Claes). Simeonov, cu două atacuri și două blocaje, a fost decisiv pe final de set. Jucătorii antrenați de Martin Stoev și Radu Began au zburdat în prima parte a setului 4. Pe serviciul lui Spînu, scorul a devenit 4:0, apoi a urcat la 9:3 și 13:4 grație unor „bombe” de la linia de serviciu expediate de Laza. Nici schimbarea celor două extreme nu le-a folosit belgienilor, care au scăpat de umilință doar datorită relaxării gazdelor. Diferența s-a micșorat pentru că rezerva Claes a reușit o serie incredibilă de servicii, cu care a strâns scorul de la 17:7 la 17:15! Stoev a folosit cei doi timpi de odihnă, l-a introdus pe Tănăsescu în preluare, dar până la urmă Janic a dus scorul la 18:15 și l-a scos pe Claes de la serviciu. Din nou blocajul i-a „scos” pe constănțeni, care au încheiat meciul cu un blocaj în trei la universalul Tuerlinckx.

CVM TOMIS ESTE FAVORITĂ LA CALIFICAREA ÎN PLAY-OFF-12

După a treia victorie consecutivă în grupă, Tomis este foarte aproape de o calificare istorică în play-off-12, ceea ce ar constitui o premieră absolută pentru echipele româneşti, în noul format al Cupei Campionilor Europeni (actuala Ligă a Campionilor)! Pentru constănţeni urmează returul cu Roeselare şi deplasarea în Elveţia, două meciuri care le-ar putea asigura primul loc în grupă înaintea jocului de pe teren propriu cu Piacenza, din ultima etapă. „Nu cred că mai putem pierde calificarea în play-off și sperăm să picăm bine la tragerea la sorți, ca să mergem mai departe. Totuși, va fi foarte greu să ajungem în Final Four. Ar trebui să trecem de două tururi în play-off și nu cred că mai putem evita echipele din Rusia. Lotul este bun și dacă nu vor fi accidentări nu vom mai aduce alți jucători în această iarnă”, a declarat Sorin Strutinsky, președintele clubului constănțean. „După această victorie avem șanse mari să ne calificăm în play-off. Vom merge la victorie și la Roeselare, și la Lugano, două deplasări din care trebuie să cucerim cel puțin trei puncte pentru a fi mai liniștiți”, a adăugat antrenorul principal Martin Stoev. „Mai avem trei meciuri de jucat și orice este posibil în această grupă. Vom lua fiecare partidă în parte, pas cu pas, iar prima, cea de la Roeselare, se anunță extrem de dificilă. Cu siguranță, astăzi (n.r. - joi), Knack nu a jucat la potențialul său maxim. De câte puncte mai avem nevoie pentru calificare? Încă opt ar fi perfecte!”, a afirmat Andrey Zhekov, căpitanul Tomisului. „Este drum lung până în Final Four, dar suntem din ce în ce mai încrezători. Vedem și noi că dacă jucăm concentrați sută la sută putem învinge echipe din ce în ce mai mari”, a spus centrul Andrei Laza.

ANTRENORII GAZDELOR AU PREGĂTIT MECIUL PERFECT

La finalul partidei, antrenorul formației oaspete a recunoscut superioritatea gazdelor, a căror victorie a fost dincolo de orice dubiu. „Tomis ne-a dominat la capitolul fizic, însă are și jucători de mare valoare. Știam cum joacă Tomisul, nu am fost surprins. Are jucători de valoare pe toate posturile. Poate că Janic a avut astăzi ceva mai multe probleme decât de obicei, dar este foarte valoros. Diferența a făcut-o, în primul rînd, faptul că extremele noastre nu au punctat așa cum o fac de obicei. Nu am valorificat nici unele faze simple, în seturile pierdute la limită, dar înfrângerea a fost în primul rând pe plan fizic, la capitolul extreme”, a precizat Emile Rousseaux. „În primul set, arbitrul ne-a privat de trei puncte, care ne-au frânat un pic elanul. Dacă am fi câștigat noi primul set, altfel se derula meciul în continuare. Am început prost setul al doilea, dar ne-am revenit după seria la serviciu a lui Laza. Seria lui Claes din ultimul set a fost ceva normal, pentru că echipa lui nu mai avea nimic de pierdut și trebuia să riște totul pe o carte. Janic a avut-o o ușoară cădere la preluarea serviciului float, poate și pentru că în general noi facem preluarea acestui tip de serviciu doar în doi jucători, fără Petkov. Adevărul este că și ei au servit foarte bine, dar și că în setul al patrulea Janic a pus jos câteva mingi extrem de importante, cu care am reușit să facem diferența”, a spus Stoev. „Știam cum joacă echipa adversă și nu ne-a surprins cu nimic. Am încercat să nu-i lăsăm să-și practice jocul obișnuit, unul bazat pe tehnică, pe o preluare bună, pe o defensivă bună, pe mișcare permanentă la blocaj. Cred că am reușit asta, rezultatul de pe tabelă este elocvent”, a adăugat Zhekov. „Cred că pregătirea meciului a fost foarte bună, nu am fost surprinși cu nimic de jocul lor. Mai mult, cred că noi i-am încurcat pe ei cu tactica noastră, le-am pus probleme serioase”, a încheiat Laza.

Au evoluat formațiile: CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov 7p - Simeonov 19p, Spînu 9p, Laza 5p, Petkov 13p, Janic 15p și Rosic - libero (au mai jucat: Stancu și Tănăsescu); Knack (antrenori Emile Rousseaux și Matteo Bonacina): Tervaportti 3p - Tuerlinckx 16p, Coolman 11p, Paulides 8p, T. Rousseaux 8p, Verhanneman 7p şi Dejonckheere - libero (au mai jucat: Van de Velde 1p, Van Hirtum 2p și Claes 4p).

