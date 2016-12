Părerea mea! - Deontologia agresivităţii

La aşa un titlu pompos, un subiect atât de simplu... Despre ce-ar putea fi vorba în cele ce urmează decât despre codul deontologic, adicătelea etic al acestei noi şi periculoase specii căreia i se fâlfâie de tot şi toate pe şoselele şi trotuarele patriei, agresorul agresiv? Vă miraţi că există aşa ceva? Sigur că există, căci altfel cum am putea explica teribilele întâmplări din imediata vecinătate conlocuitoare nouă-ne? Ca să nu o luăm cu toţii razna şi să reuşim să găsim ceva explicaţii mai de Doamne ajută, care să ne satisfacă cât de cât dorinţele de înţelegere raţională, trebuie să existe şi pentru această specie aşa ceva, un cod, un normativ, o lege. Altminteri, s-ar instala haosul şi ştim bine că, odată cu haosul, vine şi anarhia şi... sfârşitul societăţii şi... nu ne putem permite să ajungem aşa departe...

Drept urmare şi ţinând cont de ultimele întâmplări de gen, suntem convinşi că există un cod etic al agresorului agresiv (doar agresor nu e suficient la ce se întâmplă pe stradă!). Şi acest cod stipulează:

- art.1 - nu-l lăsa pe cel pe care ţi s-a pus pata cu dinţii în gură (nu e de bonton şi te mai şi râd ceilalţi agresori)

- art. 2 - indiferent de anotimp, un ochi vânăt se va asorta întotdeauna de minune cu o buză spartă şi o ureche însângerată, aşa că, nu te lăsa înmuiat de răcnetele şi rugăminţile victimei, de plânsul stupefiat al copilului şi de sperietura nevestei, fii trendy şi dă-i!

- art. 3, al.1 - martorii - aici se complică lucrurile, căci această specie se împarte în două genuri: martori-martori şi public-spectator. Cum ştii să-i deosebeşti? Nu contează, îţi dai seama pe parcurs!

- art.3, al.2 - atenţie totuşi: primii s-ar putea să ciripească, n-ar strica o ameninţare mică sau chiar o altoire ca să aibă grijă ce declară la poliţie, ceilalţi... îţi dai seama pe parcurs!

- art. 4 - nu este nevoie de un motiv anume pentru troszneală, aşa că nu-ţi face griji, orice semn, privire, mişcare a buzelor pot fi interpretate cum îţi convine, că doar nu degeaba suntem o ţară liberă şi integrată!

- art. 5 - acţionează fără să stai pe gânduri, că gânditul e pentru filosofi, dă-i dreacu’ de ’telectuali! În felul ăsta îl prinzi pe micuţ cu garda (în caz că are aşa ceva) jos şi vei avea succes maxim încununat cu ceva zile de spitalizare!

- Art. 6 - repercusiuni, adicătelea urmări? Dacă eşti atât de şmecher încât să opreşti maşina în mijlocul străzii şi să cafteşti de să laşi omu’ fără dinţi sau să scoţi pistolul şi să tragi ca-n Vestul sălbatic (dar mai civilizat decât în zilele noastre, căci atunci şi acolo mai toată lumea purta pistol şi, la o adică...), sigur ai şi paraua necesară să angajezi un avocat, cel puţin la fel de şmecher, cu ceva pile zdravene, care să te scoată basma curată. Cum? Păi victima nesimţită s-a aşezat în dreptul pumnului tău, de mai multe ori, până şi-a rearanjat fizionomia. Ce, e vina ta? Plus că poate aveai o zi proastă, poate nevasta şi-a dorit o blană de leopard şi tot ce-ai reuşit tu să vânezi prin mediul citadin a fost o piele de... om în postura de victimă, şi aia crăpată, că de, materialul clientului este cam prost în zilele noastre... Ce, e vina ta? Plus că viaţa de agresor este din ce în ce mai grea, pretenţiile cresc, societatea are anumite aşteptări de la tine... Ai nevoie de recuzită, fie pistoale, bâte, săbii, cuţite, fie boxuri, saci, ciment, nunceaguri şi altele asemenea, fie de o supermaşină, un jeep, un hammer, că nu poţi agrea aşa, din orice mijloc de transport (mai sunt, ăia, penibili, care fac agresiuni din Dacie... Ce naiba, chiar aşa?). Ş.a.m.d.

În concluzie? Viaţa de agresor este mai grea decât pare la prima vedere, nu-i aşa? Deci, propunem să-i înţelegem, să-i băgăm în Natura 2000, la specii emergente protejate, şi să includem în nomenclatorul meseriilor ocupaţia lor de bază, „agresor”, cu spor de stres şi ore suplimentare, să-i creştem şi să-i cultivăm (pe câmpie, nu în bibliotecă), că doar şi ei sunt ai noştri şi acum oricum e prea târziu pentru stârpire, că dacă n-am acţionat când erau mici...

Ioric Popescu