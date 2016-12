Părerea României despre situaţia din Ucraina

17:12:11 / 04 Martie 2014

Alexander Lebed

Romania ar trebui sa taca din gura.Rusia are dreptul sa intervina in statul vecin si prieten in favoarea populatiei de etnie rusa...nu mai zic de protejarea flotei din Marea Neagra. Gasca de derbedei si golani de la Kiev nu are nici o treaba cu nici o democratie,aia sunt o grupare terorist-extremista de origine fascista si anti-semita,care nu au respectat nici o lege si au creat teama si confuzieIar apoi dadeau lectii de democratie si moralitate....impreuna cu prigonita de Timoshenko,care facuse greva foamei,dar acum era foarte fresh...Apropo,ce cautau popii aia pe acolo,ca ei parca faceau pace?Cu crucile printre manifestanti...Bai cimpalacilor,mesajul lui Putin a fost clar - Kievul sa faca ciocul mic,daca nu in doua zile sunt acolo!