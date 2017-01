Păreri de rău la FC Farul

Neînvinsă în ultimele cinci etape, FC Farul nu a reuşit totuşi să urce în prima jumătate a clasamentului Seriei I a Ligii a II-a, împiedicându-se sâmbătă, pe teren propriu, în partida cu Dinamo II Bucureşti, scor 0-0. Supărarea oficialilor grupării de pe litoral este cu atât mai mare cu cât Câmpeanu şi compania au dominat jocul cu autoritate, în special în repriza secundă, când şi-au creat numeroase ocazii de a marca. „Sunt amărât în suflet, pentru că am pierdut nişte puncte, care ar fi contat mult în clasament. Am făcut o primă repriză cu multe greşeli pe linia de fund, dar, după o discuţie în vestiar, la pauză, totul s-a rezolvat. În repriza a doua am arătat că se poate construi, ne-am creat faze periculoase, dar ne-am descurcat mai greu în faţa unei apărări aglomerate. Dacă marcam repede, îi îngenunchiam. Am muncit mult după pauză, dar ne lipseşte al doilea om de gol lângă Adi Câmpeanu. Ionuţ Lupu este talentat, dar nu are experienţă, Hurdubei este şi el tânăr şi mai are nevoie de timp, ca şi Scărlătescu şi Mădălin Munteanu. Sunt supărat şi pe câţiva jucători, dar nu vreau să le dau numele. Pentru moment, atât putem ca joc, dar cred că am fi meritat victoria. Îmi pare rău şi pentru aceşti suporteri, puţini, dar care sunt mereu alături de noi. Mi-aş dori totuşi să vină mai multă lume în tribune”, a declarat antrenorul Ioan Sdrobiş. „Am început foarte slab şi, în mod neaşteptat, Dinamo II a avut primele ocazii de a marca. Ne-am revenit însă şi jocul s-a dus într-o singură direcţie, iar bucureştenii nu au mai contat în ofensivă. S-a simţit lipsa celui de-al doilea om de gol şi a unui mijlocaş cu clarviziune. Am pierdut două puncte care ne-ar fi urcat până pe locul 5 în clasamentul Seriei I, dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Dacă mi-ar fi spus cineva înainte de startul campionatului că vom aduna 10 puncte în primele opt etape, i-aş fi spus că este nebun. Există o părere de rău după egalul cu Dinamo II, dar trebuie să ne revenim repede, pentru că urmează un derby local, cu mari orgolii”, a adăugat preşedintele constănţenilor, Relu Damian. După două zile libere, constănţenii au revenit ieri după-amiază la antrenamente, pregătind meciul de sâmbătă, din deplasare, cu Săgeata Năvodari. Pentru acest joc, gruparea de pe litoral speră să-i poată recupera pe mijlocaşii Alin Abuzătoaie şi Liviu Mihai, care au scăpat de accidentări. În plus, atacantul Bogdan Rusu a scăpat de etapa de suspendare primită pentru cartonaşul roşu încasat în deplasarea de la Brăila.