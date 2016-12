Parfum de fiică de dictator

Un parfum care combină mireasma trandafirilor marocani cu note senzuale de iasomie şi ylang-ylang i-ar fi cucerit, poate, pe jurnaliştii britanici dacă nu le-ar fi amintit de „mijloacele de tortură” şi de „mirosul deţinuţilor fierţi de vii”, sub regimul lui Karimov din Uzbekistan. Creat de un parfumier francez de renume, parfumul numit „Mysterieuse” este menit să fie întruchiparea olfactivă a Gulnarei Karimova, fiica dictatorului nemilos al Uzbekistanului, Islam Karimov.

Uzbekistan, sub conducerea lui Islam Karimov, este unul dintre statele cele mai represive, cu tortura endemică şi o atmosferă de teamă larg răspândită. Până şi elevii sunt exploataţi pe câmpuri de bumbac timp de mai multe luni pe an, iar majoritatea populaţiei trăieşte într-o sărăcie lucie. Nu aşa trăieşte însă şi Gulnara Karimova, fiica preşedintelui, a cărei viaţă glamorous se desfăşoară între Tashkent, Moscova şi Geneva. Confidentă apropiată a tatălui ei, Gulnara Karimova s-a tot reinventat în ultimii ani, mai întâi în modă, apoi ca designer de bijuterii, şi mai nou, în muzică, sub numele de scenă Googoosha.

Cel mai recent proiect al său, parfumul, a fost lansat săptămâna trecută într-un club de noapte din Tashkent. Parfumul a fost creat de Bertrand Duchaufour, unul dintre cei mai talentaţi parfumieri francezi. „Prin acest parfum am încercat să transmit imaginea Gulnarei, feminitatea şi senzualitatea ei”, a declarat acesta. „Eu sunt, probabil, primul om din istoria parfumeriei care a încercat să lege Franţa şi Uzbekistanul prin parfum”, se mândreşte acesta. Bertrand Duchaufour a evitat însă să clarifice cu cât a fost plătit de fiica preşedintelui uzbek pentru a crea acest parfum.