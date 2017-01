Părinții ar putea avea o zi liberă pe an pentru verificarea stării de sănătate a copiilor

Părinții și reprezentanții legali ai copiilor vor beneficia de una sau două zile libere pe an pentru îngrijirea sănătății copiilor, fără obligația angajatorului de a plăti drepturile salariale, prevede un proiect pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății. "Conform dispozițiilor actului normativ se acordă de către angajatorii publici și privați o zi lucrătoare liberă pe an, părinților sau reprezentanților legali ai copiilor, pentru îngrijirea sănătății copiilor. Sunt luați în considerare copiii minori, cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, aflați în îngrijirea și întreținerea părinților sau a reprezentanților legali. Persoanele prevăzute de actul normativ vor beneficia de una sau două zile lucrătoare libere pe an, în funcție de numărul de copii, fără obligația angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente. Prin acordarea acestei zile lucrătoare libere, se asigură posibilitatea părinților sau reprezentanților legali ai copiilor, de a verifica anual starea de sănătate a copiilor minori", prevede nota de fundamentare a proiectului. Potrivit sursei citate, pentru familiile sau persoanele cu doi copii se va acorda tot o zi lucrătoare liberă pe an, ca și în cazul unui singur copil, însă pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai mulți copii se vor acorda două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. Aceeași sursă precizează că părinții trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va solicita, precum și o copie a documentului din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al copilului, după caz. Vizita la medic poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.