Părinte supărat: „Vom pune noi bani să luăm măcar scaune la copii“

14:00:20 / 23 Septembrie 2016

bani si iar bani...

Buna ziua, stiti mai nou ca in scoli acum se dau catre parinti declaratii prin care parintii sa certifice ca nu li s-au cerut bani la inceputul scolii, la dotarea claselor cu tot ce trebuie......si se sugereaza sa declaram un NU mare si tare.... eu am zis dnei. invatatoare in fata ca nu voi completa acea declaratie...deoarece e fals in declaratii si vine in contradictie cu ce s-a cerut si facut...sper ca sa nu aiba de suferit copilul meu, desi cred ca asa se va proceda. Ce parere aveti?...v-ati mai intalnit cu asa ceva?