Părintele anesteziei moderne din România ne-a părăsit

S-a ridicat la cer părintele anesteziei și terapiei intensive moderne din România, prof. univ. dr. Dan Tulbure - un om deosebit, despre care generații întregi de medici care au fost școliți de profesor au numai cuvinte de laudă. Un lucru este cât se poate de limpede: nu îl vor uita niciodată!

MEDICI CONSTĂNȚENI: ”ANESTEZIST DE EXCEPȚIE” Unul dintre discipoli este șeful Secției Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, dr. Victoria Bădărău. ”Este o mare pierdere pentru medicina românească. Datorită profesorului, terapia intensivă este ceea ce este astăzi. Îi datorăm totul, profesional. În anii '80 mergea la diferite congrese în străinătate și venea cu informații. Noi nu aveam manuale pe atunci. Totul se preda, învățam după notițele profesorului”, a declarat, pentru ”Telegraf”, șeful Secției ATI a SCJU.

Regrete și cuvinte emoționante a adresat și cel care a fost șeful Secției ATI a SCJU Constanța timp de aproape 21 de ani, dr. Nicolae Gheorghe: ”A fost un anestezist de excepție. A fost cel care a ajutat în mare parte la dezvoltarea școlii de anestezie din România. Din păcate, toți suntem muritori, nu avem ce face. Mi-a părut foarte rău când am aflat vestea. Am avut și am o stimă deosebită pentru cel care a fost prof. dr. Tulbure”, a declarat, pentru ”Telegraf”, fostul șef al Secției ATI Constanța.

A LUPTAT... Prof. dr. Tulbure a luptat cu boala sa cruntă până în ultima clipă, demonstrând celor din jur că lupta trebuie dusă până la capăt. ”Dan Tulbure s-a mutat la Domnul! Să-l plângem şi să ne rugăm pentru odihna sufletului şi trupului său! Dumnezeu să-l ierte!”, este mesajul scris pe pagina web a Societății Române de Anestezie Terapie Intensivă (www.srati.ro). ”Profesorul Tulbure a fost în ultimii 25 de ani ”brandul” Clinicii de Anestezie și Terapie Intensivă Fundeni. O clinică de unde au plecat aproape toți cei care acum sunt, la rândul lor, șefii clinicilor de Anestezie și Terapie Intensivă din România. Sau doctori buni răspândiți în toată lumea”, se arată în mesajul reprezentanților SRATI, prof. dr. Şerban Bubenek - Clinica ATI Fundeni și prof. dr. Dorel Săndesc - SRATI. Dincolo de toate titlurile meritate cu care a fost onorat, multe la număr, prof. dr. Tulbure a fost, în primul rând, un om și un medic dăruit cu har, care a aliniat deplin anestezia și terapia intensivă din România la cerințele secolului XXI. ”Ventilația mecanică avansată, monitorizarea pacientului în sala de operație și în terapie intensivă, conceptul de medicină perioperatorie, abordarea pacientului critic și managementul tuturor cazurilor complicate au fost marca Dan Tulbure”, se arată în mesajul oficialilor SRATI. Prof. dr. Tulbure a început să promoveze conceptul de moarte cerebrală și în 1997 a condus prima prelevare multiorgan de la donator cadavru în moarte cerebrală. Nu după mult timp, a condus echipele de anestezie la premierele românești în domeniul transplantului: ficat, ficat de la donator viu, cord, rinichi.

Mesajele de condoleanțe au... curs. ”A stat vertical până la sfârșit. Cu calm. Și fără frică. Sau poate... Și s-a stins ultima țigară... Întotdeauna am crezut că există un Dumnezeu al Anestezistului. Sigur acum are un consilier foarte valoros. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!”, este mesajul postat pe pagina web a SRATI. Și ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, transmite condoleanțe familiei. ”Am aflat cu profundă tristețe de dispariția dintre noi, mult prea devreme, a prof. dr. Dan Tulbure (...). Îi vom purta o veșnică recunoștință pentru contribuția adusă Sănătății din România”, a declarat ministrul Sănătății. Colectivul Secției de Terapie Intensivă a SCJU Constanța, șeful Clinicii, cu toții transmit condoleanțe familiei: ”Dumnezeu să-l odihnească în pace!”. ”Pentru cei ce urmează, este cea mai grea misiune”... Prof. dr. Tulbure s-a născut pe 21 ianuarie 1944, la Brașov.

Slujba de înmormântare are loc pe 4 iulie 2015, ora 11.00, la Sfânta Biserică ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” - ”Sfinţii Constantin şi Elena”, strada Nicolae Caranfil nr. 26, Sector 1. Înmormântarea va avea loc în Cimitirul Herăstrău din Bucureşti, str. Moeciu, Sector 1.