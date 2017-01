Părintele muzicii Punk a fost răpus de cancer

Muzicianul britanic Malcolm McLaren, fondator al legendarei trupe Sex Pistols şi creditat ca inventator al punk-ului, a încetat din viaţă la vârsta de 64 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Decesul s-a produs într-un spital din Elveţia, iar un cunoscut al lui Malcolm McLaren a declarat că familia lui este în stare de şoc. Muzicianul suferea de mezoteliom, o formă rară de cancer pulmonar. Trupul artistului va fi adus la Londra, pentru a fi înmormântat în Cimitirul Highgate.

Malcolm McLaren a fondat Sex Pistols la jumătatea anilor \'70. Trupa a lansat controversatul hit “Anarchy In The UK” şi albumul “Never Mind the Bollocks, Here\'s the Sex Pistols”, considerat emblematic pentru istoria muzicii ultimilor patru decenii. În anii \'80, muzicianul s-a numărat şi printre pionierii muzicii rap şi a cochetat chiar şi cu opera, printr-o adaptare a celebrei piese “Madame Butterfly”. Iubit şi urât deopotrivă, ajuns şi în arestul Poliţiei pentru comportamentul său ce sfida uneori orice regulă, Malcolm McLaren a fost şi este considerat un simbol în primul rând datorită muzicii sale inovatoare, care a inspirat numeroase trupe de succes. “Fără Malcolm McLaren nu ar fi existat punk-ul britanic”, a declarat jurnalistul Jon Savage, autorul cărţii “England\'s Dreaming”, un volum care retrasează istoria curentului punk şi a trupei Sex Pistols. Malcolm McLaren era “o persoană foarte carismatică, specială şi talentată. Faptul că a murit este un lucru foarte trist”, a declarat, pentru cotidianul britanic “Daily Mail”, creatoarea de modă Vivienne Westwood, o fostă iubită a acestuia. Creatorul de modă Jean-Charles de Castelbajac, un prieten apropiat încă din anii ‘70 al lui Malcolm McLaren, îl consideră, la rândul său, drept “un vizionar de geniu, deoarece a fost fondatorul transpunerii în imagini a muzicii”.

După o copilărie trăită în cartierul popular Stoke Newington din nordul capitalei britanice, a studiat la Saint Martin College of Arts şi la Goldmiths College din Londra. Între 1975 şi 1977, s-a aflat, împreună cu Vivienne Westwood, la conducerea unui magazin de articole vestimentare care promova o modă provocatoare, amplasat pe King\'s Road din cartierul Chelsea, în centrul Londrei. Cei doi au un fiu, Joseph, născut în 1967, fondatorul mărcii de lenjerie Agent Provocateur. Ulterior, Malcolm McLaren a devenit managerul grupului american New York Dolls, înainte de a lansa pe scena muzicală trupa Sex Pistols, care a şocat Marea Britanie prin cântece în care o persiflau pe regină şi prin înfăţişarea solistului Johnny Rotten, care apărea pe scenă cu părul vopsit în verde fosforescent, revoluţionând rock-ul britanic. Ulterior, Malcolm McLaren s-a lansat în propriile lui proiect muzicale, odată cu albumul “Duck Rock”, în 1983, care a avut mare succes în Marea Britanie, graţie hitului “Double Dutch”. Malcolm McLaren a continuat să producă numeroase albume, ultimul dintre acestea fiind “Shallow-Musical Paintings”, lansat în 2009.