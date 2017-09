PĂRINȚI INCONȘTIENȚI! Sute de copii aduși la spital aproape leșinați de căldură!

Recomandările medicilor pe vreme de caniculă sunt ignorate aproape total de populație. În special la mare, între orele de vârf, fie că este Cod galben sau portocaliu de caniculă, plajele sunt arhipline; abia dacă mai ai loc unde să arunci un ac. Grav este că, alături de adulți, sunt ținuți la aproape 40 de grade C copii mici, de nici un an! Cum pot fi numiți acești părinți care își țin copiii de dimineață până seara pe plajă? Probabil că inconștienți este o caracterizare mult prea blândă, susțin cadre medicale care au tratat astfel de copii aduși la spital aproape leșinați din cauza caniculei: ”Au stat cu ei în soare exact la orele amiezii. Au motivat că ei au venit la mare să stea pe plajă, nu în camerele închiriate. Copiilor le-a fost dat să mănânce ce au avut ei prin pungi, însă nu au luat în calcul faptul că alimentele au stat la aproape 40 de grade C. S-au alterat, așa că cei mici au ajuns la spital și cu enterocolite. Nu au fost hidratați...”. La cabinetul Unității de Primire Urgențe - Pediatrie, în cele 72 de ore au fost aduși 371 de copii, dintre care 111 au fost diagnosticați cu enterocolită, insolație, lipotimie, sindrom dispeptic sau sindrom de deshidratare acută, se arată într-un comunicat al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța.

CAZURI CE PUTEAU FI EVITATE! CINE PLĂTEȘTE?

Este clar că multe dintre aceste cazuri puteau fi evitate. Exceptând chinul copiilor, suferința lor ca urmare a problemelor de sănătate cauzate de caniculă, părinții acestor copii poate că trebuie puși la plată. Copiii au ajuns premeditat pe patul de spital. Recomandarea de bază, evitarea expunerii la soare între orele amiezii, 11.00 și 17.00, nu a fost luată de calcul de unii părinți. Urmarea: copiii duși de urgență la spital, unde sunt cheltuite sume însemnate cu tratarea lor, în unele cazuri și cu internarea. Nu spune nimeni că cei mici nu au gratuitate prin lege sau că părinții nu sunt plătitori la Fondul Unic al Asigurărilor de Sănătate, dar de ce trebuie să suporte alți asigurați consecințele inconștienței unora? Nu există sezon estival în care medicii să nu spună de cel puțin 4 - 5 ori ce trebuie să respecte populația. Cine ascultă? Mai nimeni...

ȘI LA UPU ADULȚI A FOST NEBUNIE

În perioada 4 august, ora 7.00 - 7 august, ora 7.00, la UPU au fost înregistrate 1.443 de prezentări, dintre care 371 la UPU Pediatrie, 96 la Chirurgie Pediatrică. Alți 580 de pacienți au fost înregistrați la cabinetul UPU Interne, 26 au fost preluați de medicii de la Camera de Resuscitare, iar restul au fost consultați în celelalte cabinete UPU. ”Din cei 1.443 de pacienți, în acest weekend, 289 au fost internați. Este vorba despre 187 de adulți și 102 copii”, potrivit sursei citate.

SAJ, SUPRASOLICITAT!

Și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța a fost suprasolicitat. De vineri, 4 august, și până în dimineața de 7 august, au fost înregistrate 1.305 solicitări în tot județul, a anunțat purtătorul de cuvânt al SAJ, dr. Claudia Tatarici. Din total, 553 de solicitări au fost numai în stația centrală. Medicii SAJ au precizat că numărul de solicitări a crescut cu 80% față de o perioadă normală.

ATENȚIE, CANICULA PERSISTĂ!

Specialiștii avertizează că vremea caniculară va continua. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 7 august, mai multe atenționări de Cod galben și Cod portocaliu, atât de instabilitate atmosferică, cât și de caniculă, valabile pe durata zilelor de 7 și 8 august în diferite zone ale țării, precum și o informare de disconfort termic pe parcursul zilei de marți, 8 august. În după-amiaza marți, local în Oltenia, Muntenia și Dobrogea disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Începând de miercuri, 9 august, valul de căldură se va extinde treptat și se va intensifica. ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza atenționările, avertizările și informările emise luni, 7 august.