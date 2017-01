Pe 10 ianuarie a fiecărui an, Holt România - Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii îmbracă straie de sărbătoare. La această dată, în anul 2002, filiala română a fundaţiei americane Holt International Children\'s Services a devenit Holt România - Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii. „În cei şapte ani de activitate ca fundaţie românească, a dezvoltat servicii şi programe pentru mai mult de 6.000 de copii aflaţi în dificultate şi pentru familiile lor. „Fiecare copil are dreptul la o familie proprie”, mai presus de un drept fundamental al copilului sau un motto bine cunoscut deja de toată lumea, este raţiunea noastră de a exista ca şi organizaţie neguvernamentală”, au declarat reprezentanţi ai fundaţiei. În acest an, 10 ianuarie 2009 a însemnat începutul campaniei „Părinţi informaţi - copii protejaţi”, în cadrul căreia fundaţia noastră va distribui 2.000 de calendare - broşuri informative pentru părinţii copiilor de vîrstă mică (0-3 ani). Calendarele, realizate cu un colorit şi design atractiv şi avînd un limbaj accesibil, conţin informaţii pertinente privind drepturile copilului, alimentaţia sugarului, plînsul copilului, ataşamentul, sănătatea copilului, stimularea senzorială a copilului, comunicarea cu copilul 0-3 ani, disciplinarea pozitivă a copilului, abuz şi neglijare, noţiuni de igienă, importanţa jocului şi abilităţile părinteşti. Calendarele vor fi distribuite de către echipa fundaţiei în maternităţile şi creşele din judeţul Constanţa, în regim de gratuitate. Această campanie este posibilă şi datorită celor peste 5.000 de cetăţeni care în anul 2008 au investit încredere în organizaţia noastră şi au fost alături de noi în campania 2%. „Răspunsul pozitiv al acestora la apelul nostru privind redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit în favoarea beneficiarilor noştri, ne-a impresionat şi ne-a confirmat faptul că, atunci cînd este nevoie, fiecărei persoane îi pasă de cetăţenii din comunitatea în care trăieşte şi locuieşte”, au mai declarat reprezentanţii fundaţiei.