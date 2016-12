Părinţii australieni care refuză să-şi vaccineze copiii riscă să piardă ajutoarele de la stat

Premierul australian, Tony Abbott, a anunţat că părinţii care refuză să-şi vaccineze copiii riscă să piardă ajutoare de la stat în valoare de până la 11.000 de dolari pe an, relatează CNN. În prezent, părinţii pot opta să nu le facă copiilor lor anumite vaccinuri din motive religioase sau medicale, ori declarând pe proprie răspundere că se opun vaccinării, dar ei primesc în continuare alocaţii pentru creşterea copiilor. Însă conform noilor reglementări, care vor intra în vigoare în ianuarie 2016, părinţii nu vor mai primi ajutoare de la stat dacă refuză vaccinarea pe proprie răspundere. Excepţiile existente cu privire la vaccinare pe motive medicale sau religioase vor fi menţinute, dar criteriile religioase vor fi sporite, a precizat Abbott. "Alegerea familiilor de a nu-şi imuniza copiii nu este susţinută de politicile publice sau de cercetări medicale, iar astfel de acţiuni nu ar trebui suportate de contribuabili sub forma alocaţiilor pentru copii", a declarat premierul Tony Abbott, într-un comunicat comun cu ministrul pentru Servicii sociale, Scott Morrison. Mii de familii ar putea pierde ajutoarele sociale, în condiţiile în care Guvernul australian estimează că peste 39.000 de copii cu vârsta sub şapte ani nu au fost vaccinaţi din cauza obiecţiilor părinţilor. Numărul copiilor australieni care nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei sau altor boli aproape s-a dublat în ultimii 10 ani, potrivit Guvernului. Campaniile împotriva vaccinării s-au intensificat recent în statele occidentale, părinţii considerând că vaccinurile cauzează autism. În urma acestui anunţ, peste 7.000 de persoane au semnat o petiţie împotriva acestei reforme.