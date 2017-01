Părinţii băieţelului dispărut la Rînca găsesc un craniu de copil

Vasile Păduraru, tatăl vitreg al lui Costea Velcev, copilul dispărut pe data de 23 iulie de la o cabană din staţiunea gorjeană Rînca, a găsit, ieri, un craniu uman în apropierea locului în care se presupune că ar fi murit Costea. “Am făcut descoperirea aceasta la doar zece metri de locul în care au fost găsite acum cîteva săptămîni rămăşiţele lui Costea. Am mers acolo cu Olga (n.r - mama băieţelului) pentru că am vrut să vedem şi noi locul în care cred poliţiştii că a ajuns Costea singur. Olga aprinsese o lumînare, eu am făcut cîţiva paşi şi, lîngă un brăduţ, am zărit craniul. I-am făcut semn şefului Poliţiei Oraşului Novaci să vină lîngă mine şi i-am arătat şi lui ce am văzut acolo. Poliţiştii au anunţat apoi presa că s-a descoperit o calotă craniană, dar informaţia este falsă. Vă asigur eu că este vorba despre întregul craniu”, a declarat Vasile Păduraru pentru cotidianul “Telegraf”. Bărbatul este şocat de neglijenţa de care oamenii legii au dat dovadă pe parcursul anchetei. “Am mai găsit acolo doi dinţi. Erau la vedere, pe o piatră. Era imposibil să nu-i găseşti dacă te uitai cu puţină atenţie în jur. Ei nu i-au găsit. A fost nevoie să venim noi de la Constanţa. Nu pot să cred ce se întîmplă acolo”, mărturiseşte Vasile Păduraru. După ce a văzut locul în care rămăşiţele lui Costea au fost găsite, Vasile Păduraru este convins că băieţelul nu ar fi avut cum să ajungă singur acolo. “Terenul este extrem de accidentat. Ca să ajungem acolo astăzi (n.r. - ieri), noi am fost nevoiţi să ocolim, pentru că ne-ar fi fost prea greu să urcăm printre bolovani şi printre puieţii de brad, care sînt foarte deşi în acea zonă. Nimeni nu mă poate convinge că un copil de şapte ani, înfometat, obosit, speriat, rătăcit, care se temea de pădure şi de animalele sălbatice, ar fi putut să parcurgă singur acest drum”, spune Vasile Păduraru.

Amintim că băieţelul din Techirghiol a fost dat dispărut pe 23 iulie, după ce a plecat de la o cabană din staţiunea gorjeană Rînca, la care se cazase cu bunicii săi cu o zi înainte, el fiind căutat de atunci fără întrerupere de sute de poliţişti, jandarmi, poliţişti comunitari, salvamontişti şi voluntari. Neglijenţele anchetatorilor amintesc de cazul “Vlăduţ”, copilul de 4 ani şi 8 luni care a dispărut pe 17 octombrie 2004, în pădurea tulceană Niculiţel, după ce asistase împreună cu familia sa la o slujbă religioasă oficiată la mănăstirea Cocoşu. După căutări disperate, copilul a fost descoperit, şase zile mai tîrziu, într-o rîpă adîncă, situată la 3,5 km de drum drept de la locul dispariţiei. De la început, probele din acest caz au indicat clar faptul că Vlăduţ a fost răpit şi sechestrat de o persoană necunoscută, fiind ţinut într-un adăpost în care a beneficiat de condiţii minime de igienă. Din cauza lipsurilor îndurate, copilul a intrat în comă hipoglicemică, ceea ce l-a determinat pe răpitor să-l abandoneze în pădure, lăsîndu-l să moară în rîpă. Poliţiştii şi procurorii tulceni au comis, pe parcursul cercetărilor, nenumărate gafe, ignorînd probele şi vehiculînd în permanenţă ideea că Vlăduţ se rătăcise şi a stat şase zile, singur, în pădure.