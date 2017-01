Părinții constănțeni s-au înghesuit să își înscrie copiii la clasa pregătitoare

13:47:04 / 16 Martie 2016

Inscriere clasa pregatitoare

Mi-am inscris copilul la clasa pregatitoare la Pedagogic, saptamana trecuta. Inscrierea am facut-o nu la secretariat, ca in alte scoli, ci la un angajat IT. Mi s-a sugerat ca nu am nicio sansa sa fiu acceptat. Oare de ce? Indeplinesc criteriile scolii, totusi. Asteptam...