Fenomenul violenţei în şcoli dă, şi în acest an şcolar bătăi de cap profesorilor şi oamenilor legii. Încă din prima săptămînă a noului an şcolar, doi elevi din clasele gimnaziale s-au luat la bătaie pe holurile unităţii de învăţămînt, iar actele de violenţă au continuat cu agresarea unei liceene, de către colegele de clasă, pentru că nu a vrut să chiulească. În ultima perioadă însă, după cum au constatat oamenii legii, gradul de violenţă în rîndul elevilor sau al foştilor elevi este din ce în ce mai ridicat: copiii au început să vină înarmaţi la şcoală, iar un profesor a fost bătut chiar în sala de curs, în timpul orei. Ţinînd cont de toate aceste incidente, în urmă cu trei săptămîni, profesorii Şcolii cu clase I-VIII “Ciprian Porumbescu” au pus bazele proiectului “Să exmatriculăm violenţa din şcoli!”, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Constanţa, Inspectoratul Judeţean al Poliţie de Frontieră Constanţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Reprezentanţii acestor instituţii au organizat, ieri după amiază, o întîlnire cu părinţii, în încercarea de a-i coopta şi pe aceştia în proiect. “Dorim să vedem şi ce probleme ridică părinţii, pentru că, după cum se ştie, violenţa vine din afara şcolii. Drept pentru care, în cadrul întîlnirii de astăzi (n.r. - ieri) vom discuta cu părinţii elevilor din clasele primare”, a declarat cms. Emilian Pîrvu, comandantul Secţiei 1 Poliţie, participant la această întrunire. Printre aspectele evidenţiate de părinţi s-a numărat siguranţa copiilor atît în incinta unităţilor de învăţămînt, dar şi în afara lor. Tatăl unui elev şi-a exprimat indignarea cu privire la faptul că oamenii nu intervin atunci cînd văd că un şcolar este bătut, în plină stradă, de alţi copii. “ În momentul în care cineva are curajul să intervină, este ameninţat, la rîndul lui, că îi va fi bătut copilul”, a adăugat părintele unui elev din clasa I a Şcolii “Ciprian Porumbescu”. Pe de altă parte, cadrele didactice, dar şi o parte din părinţi au atras atenţia asupra lipsei de preocupare a unora dintre părinţi. Avînd în vedere aceste aspecte, membrii grupului au decis să “se strîngă rîndurile” la nivelul comunităţii. “Ne-am gîndit să formăm mai mutle grupuri, aşa zise grupuri de presiune, şi să purtăm discuţii cu părinţii copiilor care ridică probleme la şcoală. Din aceste grupuri vor face parte şi cîte un poliţist de proximitate, dar şi un asistent social”, a adăugat cms. Emilian Pîrvu. La întîlnirea de ieri au fost prezenţi şi cîţiva elevi ai claselor primare, psihologii participanţi la proiect profitînd de ocazie pentru a le explica cum trebuie să reacţioneze în momentul în care sînt agresaţi.