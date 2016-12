„Părinţii copiilor cu autism sunt luptători incredibili!\"

Adrian Despot, născut în Felnac, Arad, împlineşte, astăzi, 37 de ani. Sosit în Constanţa cu Viţa de Vie, trupa în care este solist şi chitarist, pentru a susţine un concert în sprijinul copiilor afectaţi de autism, Adrian ne-a oferit cu maximă generozitate un interviu. Pe 14 martie, în clubul Doors, printre fanele venite după autografe şi fotografii, Adi ne-a vorbit despre el, trupă, autism, despre copiii în suferinţă şi despre părinţii lor, adevăraţi luptători.

Reporter (R.): Este primul concert caritabil în Constanţa?

Adrian Despot (A.D.): Da, este pentru prima oară când participăm la acest proiect, „Music for Autism” şi e primul concert umanitar pe care nu îl susţinem în Bucureşti. Suntem o formaţie, care, în 99,9% din cazuri, a spus „Da” la toate proiectele umanitare la care a fost solicitată să participe. Mai mult, noi înşine avem proiectul nostru: susţinem Asociaţia „Down\", o asociaţie care se ocupă de copiii afectaţi de sindromul Down. Din 2007 lucrăm cu ei, iar de anul viitor, vom avea propria noastră strângere de fonduri pentru această asociaţie.

R.: Sunteţi căsătorit, aveţi doi copii. Ce vă impresionează mai mult când e vorba de afecţiunile împotriva cărora „luptaţi\" cu muzica?

A.D.: Eu sunt un om destul de slab, din punctul ăsta de vedere. Mă emoţionez destul de repede şi de tare, de fiecare dată când apar astfel de probleme. Pe de altă parte, prin natura meseriei noastre, noi, Viţa de Vie, suntem dispuşi să dăm o mână de ajutor oricând este nevoie şi oriunde statul român face mai puţine. Am apucat să cunoaştem foarte mulţi părinţi, care au astfel de copii afectaţi de autism şi care sunt nişte părinţi extraordinari, sunt nişte părinţi luptători, sunt nişte părinţi veseli şi încrezători. Sunt exact genul de părinte care mi-aş dori eu să fiu. Aş vrea să am puterea lor de a lupta şi de a vedea lucrurile în roz, şi nu în negru.

R.: I-ai simţit marginalizaţi de societate?

A.D.: Cred că numai părinţii ştiu ce-i în sufletul lor. Dar viaţa i-a transformat din oameni obişnuiţi în luptători, iar asta nu poate fi decât de apreciat. Este incredibil cum un astfel de eveniment te schimbă cu totul. Şi, în ciuda dificultăţilor, ei reuşesc să-şi păstreze zâmbetul pe buze, să tragă greutăţile după ei ca o locomotivă. Este incredibil!

R.: Cum vi s-a părut publicul constănţean?

A.D.: Spălat. Şi foarte dornic de Viţa de Vie. Am rămas impresionat, pentru că, practic, noi am fost în Constanţa în luna decembrie a anului trecut. Suntem la jumătatea lui martie şi, după nici trei luni, am concertat iar într-un club plin.