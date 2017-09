Părinţii fac ORICE pentru a intra la şcoala preferată! Chiar şi trafic cu vize!

Pentru înscrierea copiilor la o şcoală bună ori aproape de locul de muncă, părinții sunt în stare de orice. De multe ori, părinții se mută fictiv în casele rudelor, prietenilor, ba chiar în locuințele unor necunoscuţi, în condiţiile în care cel mai important criteriu luat în calcul de unităţile de învăţământ este domiciliul în circumscripţie. Uneori, părinţii, disperaţi, apelează la mediul online, unde sunt destui „oameni de bine“, gata să facă o afacere din „vânzarea“ adresei. Metoda se numește „viza de flotant“. Din acest motiv, cele mai bune școli sunt supraaglomerate. La fel și locuințele cu chiriași fictivi. Site-urile de anunţuri sunt pline de cereri pentru vize de flotant în zonele şcolilor. Părinţii plătesc pentru domiciliile fictive care le vor permite să-şi înscrie copiii la şcolile dorite. Sumele oferite sunt uneori precizate în anunţuri. Potrivit metodologiei de înscriere în învăţământul primar, copiii care stau în vecinătatea şcolii au prioritate, iar concurenţa la şcolile bine cotate este foarte mare. Fenomenul este scăpat de sub control, iar în cele mai multe cazuri, autoritățile ridică neputincioase din umeri.

Șeful Serviciului de Evidență a Persoanelor Constanța, Dezideriu Dudaș, spune că, la nivelul municipiului, în 2016 au fost înregistrate 4.345 de cereri de viză de stabilire a reședinței sau „viză de flotant“, așa cum mai este cunoscută, iar în primele opt luni ale acestui an, la sediul Serviciului s-au prezentat 2.677 de persoane pentru a solicita „viză de flotant“. „Evident, cele mai multe solicitări au legătură cu școlile. Fenomenul trebuie oprit, într-un fel sau altul. Până în urmă cu câțiva ani, fenomenul vizelor de flotant era controlat prin intermediul cărții de imobil. În acest fel, se știa clar dacă o persoană locuiește cu adevărat la adresa declarată“, a spus Dudaș.

UN PARLAMENTAR LIBERAL DIN CONSTANȚA VREA SĂ PUNĂ CAPĂT AFACERII „BULETINUL“

Pentru a combate acest fenomen, un parlamentar de Constanța vine cu un proiect de lege împotriva celor care își iau ilegal viză de flotant. Concret, deputatul PNL Robert Boroianu a depus la Senat o propunere legislativă care prevede că proprietarul locuinței va declara suprafața casei și câte persoane stau acolo, notează libertatea.ro. Sursa citată arată că acordarea vizei de flotant va ține cont de numărul de persoane și poate fi refuzată de autorități, dacă în locuință sunt prea multe persoane. Robert Boroianu este de părere că afacerea "Buletinul" are efecte puternic negative, plecând de la posibile fraude electorale până la încărcarea și bulversarea autorităților cu situații ridicole, cum ar fi luarea în spațiu a peste 1.500 de persoane la o singură adresă. „Mica publicitate este plină de anunțuri în care diverse persoane își pun la dispoziție adresa, contra unor sume de bani, pentru cei care au nevoie de domiciliu în localitatea respectivă. Trebuie să reintrăm în normalitate. Legea este permisivă și încurajează samsarii de buletine să profite nestingheriți atât de autorități, care nu au ce să le facă, cât și de cei care vor un act de identitate sau viză de flotant și sunt obligați să plătească pentru acest „serviciu““, a declarat Robert Boroianu. Deputatul PNL dorește modificarea Ordonanței de Urgență nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetățenilor, dând posibilitatea autorităților de a respinge cererea proprietarilor care iau în spațiu mai multe persoane decât este logic și normal să locuiască la acea adresă. „Astăzi, proprietarul care vrea să ia în spațiu pe cineva depune o cerere la birourile de evidență a populației, face dovada proprietății, semnează o declarație și atât. Așa am ajuns să avem între 300 și 1.500 de persoane cu reședința la aceeași adresă. Eu propun ca, atunci când suprafața minimă utilă de care are nevoie o persoană nu este asigurată de proprietar pentru că are prea multe persoane în spațiu, să nu se mai acorde reședința de către autorități“, a explicat deputatul PNL. Parlamentarul a mai spus că metoda „viza de flotant“ afectează și procesul electoral. „Fraudarea procesului electoral, în localități mai mici, folosind flotanți va fi stopată. De asemenea, practica aceasta la limita legii de a lua bani, chiar și 200 de euro, pentru luarea fictivă în spațiu va aparține de domeniul trecutului. Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii, mă aștept la o susținere puternică pentru acest proiect“, a conchis Robert Boroianu, care este și secretar general al filialei PNL din județ.