Părinţii lui Giani Deli-Iorga continuă să îl creadă nevinovat

Părinţii lui Giani Deli-Iorga, suspectul principal în cazul dublului asasinat petrecut în ianuarie, la Cernavodă, au fost audiaţi, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa. Mihai şi Steluţa Deli-Iorga i-au ţinut partea fiului lor şi au declarat că vinovat de situaţia în care a ajuns acesta a fost prietenul lui cel mai bun, Bogdan Mitu. „Eu nu am fost de acord cu relaţia dintre cei doi pentru că nu mi-a plăcut niciodată de Bogdan Mitu, era un tânăr cu o figură care nu inspira încredere. Îmi amintesc despre un incident petrecut la începutul prieteniei dintre fiul meu şi Mitu. Giani a venit de la serviciu şi am vrut să îl trimit afară cu gunoiul, însă mi-a spus că este foarte grăbit să ajungă la un client. Am coborât eu cu gunoiul şi la scara blocului m-am întâlnit cu Mitu, pe care l-am întrebat ce face. Mi-a răspuns că aşteaptă un prieten, însă nu a vrut să îmi zică pe cine anume. Deoarece am insistat, m-a înjurat şi m-a scuipat. Nu mi s-a întâmplat niciodată aşa ceva”, a afirmat Steluţa Deli-Iorga în faţa instanţei. Ea a adăugat că Giani a fost mereu un copil bun, care nu i-a întors niciodată vorba şi nici nu a ridicat tonul la ea. „Ca mamă, nu am să cred niciodată că fiul meu a dat cu cuţitul, indiferent de ceea ce susţine el”, a încheiat femeia. La rândul lui, Mihai Deli-Iorga a declarat că băiatul lui aflat în boxa acuzaţilor nu este un criminal. „Nici eu nu am văzut cu ochi buni relaţia dintre Giani şi Mitu. Acesta avea o figură fioroasă şi nu l-am plăcut deloc. Până în urmă cu doi ani, Giani mai venea la un grătar, la o bere când îl chemam. De doi ani m-a refuzat de fiecare dată, era tot timpul cu Mitu şi am înţeles că l-a pus pe prietenul lui mai presus de propria lui familie”, a declarat tatăl lui Giani Deli-Iorga.

DISPUS SĂ OMOARE Procurorii au chemat la bară mai mulţi martori care au susţinut că l-au auzit pe Giani Deli-Iorga spunând că ar fi în stare să comită o crimă. Ei au declarat că tânărul a venit la un bărbat din Cernavodă, pe nume Vasilache, şi i-a zis că este dispus să-l omoare pe oricare dintre duşmanii lui dacă îi dă 100.000 de euro. Martorii au afirmat că nu l-au luat în serios şi au crezut că glumeşte. Unul dintre ei chiar l-a întrebat dacă are vreo cameră ascunsă şi face glume pe seama lor. „E treaba mea ce fac”, ar fi fost răspunsul lui Deli-Iorga.

ACUZAŢII Amintim că Giani Deli-Iorga este judecat, în arest preventiv, pentru omor deosebit de grav şi tâlhărie. El este acuzat că, pe 3 ianuarie, i-a asasinat pe soţii Elena şi Petre Garoafă, părinţii Gabrielei Mitu, în locuinţa lor, situată pe strada Călăraşi din Cernavodă. Oamenii legii spun că Deli-Iorga a fost inclus în cercul de suspecţi după ce actul său de identitate a fost descoperit în poşeta Gabrielei Mitu. După câteva ore de audieri, acesta a declarat că este autorul dublului asasinat. El a recunoscut că, după ce i-a ucis cu mai multe lovituri de cuţit, a ascuns cadavrul bărbatului sub un pat şi pe al femeii în şifonier.