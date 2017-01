Părinţii lui James Foley i-au adus un omagiu fiului lor şi se roagă pentru ostaticii din Siria

Părinţii jurnalistului american James Foley, executat în mod sălbatic, au dat asigurări ieri asupra faptului că se roagă pentru ostaticii din Siria, la slujba organizată cu ocazia funeraliilor fiului lor, în oraşul Rochester, în New Hampshire (nord-est), relatează AFP.

Cu puţin înainte de slujba de la Biserica Our Lady of the Rosary, la Rochester, John şi Diane Foley au declarat pentru AFP că speră ca fiul lor, ucis la vârsta de 40 de ani, să devină un exemplu pentru cei care apără libertatea presei şi pacea în lume. Ei şi-au exprimat dorinţa ca ceilalţi jurnalişti răpiţi să fie eliberaţi, inclusiv Steven Sotloff, un american în vârstă de 31 de ani, deţinut împreună cu fiul lor şi ameninţat cu moartea în înregistrarea video a execuţiei lui James Foley de către un combatant mascat din cadrul grupării teroriste Statul Islamic (SI). În timp ce se desfăşura slujba, sub auspiciile episcopului din Manchester Peter Libasci, alt american ţinut în captivitate în Siria, Peter Theo Curtis, în vârstă de 45 de ani, a fost eliberat, a anunţat secretarul de Stat american John Kerry.

- "Iubire şi speranţă"

"James apăra iubirea şi speranţa", a declarat Diane Foley. "El a plecat în Siria pentru a fi un martor al suferinţei, pentru ca lumea să afle şi să facă ceva pentru a le uşura suferinţa", a adăugat ea. Cuplul a anunţat că vrea să creeze o organizaţie de caritate pentru protejarea jurnaliştilor independenţi în zone de război şi că Universitatea Marquette, unde fiul lor şi-a obţinut diploma, face demersuri pentru a crea o bursă care să-i poarte numele. În opinia lor, viaţa lui James este necesar să servească drept exemplu în a atrage atenţia "aproapelui", a spus tatăl său, John Foley. Ei au povestit cum fiul lor, care lucra pentru Agenţia France-Presse şi site-ul de ştiri GlobalPost, a strâns fonduri pentru finanţarea unei ambulanţe pentru civili sirieni şi pentru familia lui Anton Hammerl, un coleg sud-african ucis în Libia. James Foley a fost răpit în 2012, în nordul Siriei, de către persoane înarmate. Lunea trecută, într-o înregistrare video difuzată pe Internet, iar ulterior cenzurată, apărea un bărbat mascat şi îmbrăcat în negru care-l decapitează pe James Foley. SI, o grupare din care fac parte jihadişti extremişti care vor să instaureze un califat în Irak şi Siria, a afirmat ulterior că l-a decapitat pe jurnalist şi a ameninţat că-l va ucide pe Steven Sotloff ca represalii faţă de atacurile aeriene americane în Irak. Atacurile nu au încetat, iar serviciile de informaţii erau "pe punctul" de a-l identifica pe jihadistul care l-a ucis pe James Foley şi care, în înregistrarea video, vorbeşte în engleză cu un accent londonez, a anunţat ambasadorul Marii Britanii la Washington Peter Westmacott.

- "Cel puţin până la Crăciun"

"Sunt atât de mulţi oameni care suferă în Orientul Mijlociu în acest moment şi sunt mulţi ostatici ţinuţi captivi. Această slujbă este dedicată tuturor celor care speră la pace şi memoriei lui Jim", a adăugat Diane Foley. "Ne rugăm pentru ceilalţi ostaticii şi mai ales pentru Steven Sotloff. Ne păstrăm speranţa că se va face ceva pentru ca să nu aibă un sfârşit asemănător", a subliniat John Foley. Cuplul a fost salutat de către cele câteva sute de persoane prezente la ceremonie, vizibil emoţionate de demnitatea soţilor Foley şi de calvarul lor. Un mesaj din partea Papei Francisc a fost citit în timpul ceremoniei. Atât Monseniorul Libasci, cât şi părinţii lui James Foley au subliniat asupra credinţei catolice a acestuia şi asupra faptului că, potrivit unor foşti ostatici care s-au aflat alături de el în timpul captivităţii, James Foley s-a sprijinit pe credinţa sa pentru a rămâne puternic şi a-i susţine pe ceilalţi. "A trăit lucrurile în care credea" şi a putut să-şi "trăiască credinţa rugându-se", a declarat Monseniorul Libasci pentru AFP. Ieri erau prezenţi la slujbă, la invitaţia familiei, americani de origine siriană care fac parte din comunitatea musulmană de la New Hampshire. Într-un moment emoţionant, Diane Foley a mărturisit că familia sa a fost tulburată atunci când James, care a fost ţinut ostatic timp de câteva luni şi în Libia, a decis să se întoarcă în această ţară şi apoi să meargă în Siria. Ea şi-a amintit că într-o zi, la sfârşitul lui 2012, înainte de ultima lui plecare, l-a implorat să rămână "cel puţin până la Crăciun". "A răspuns "Mamă, mă voi întoarce până la Crăciun, dar trebuie să mă duc"", a adăugat Diane Foley.