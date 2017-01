Părinţii unei fetiţe îi acuză pe medici că nu i-au înştiinţat de moartea copilului

O familie care locuieşte în Grup Social Peninsulă, din apropierea localităţii Năvodari, îi acuză pe medicii Spitalului Judeţean Constanţa că le-ar fi ascuns, timp de o lună, moartea fiicei lor de patru luni. Simona Stela Dumitru, de 19 ani, şi concubinul acesteia, Marian Popescu, de 26 ani, spun că fetiţa lor, Ana Maria, a fost bolnăvicioasă încă de la naştere, respira greu şi se învineţea la faţă. “Ne-am dus cu fetiţa la spital cînd avea doar două săptămîni, iar doctorii ne-au spus că are o malformaţie cardiacă şi că este mai bine să o lăsăm în spital, pentru a fi tratată”, a povestit mama fetiţei. Părinţii pretind că timp de trei luni, cît a stat micuţa în Secţia de Terapie Intensivă Pediatrică, ar fi încercat să o viziteze şi să se intereseze de evoluţia sănătăţii ei, dar nu li s-ar fi permis să intre în spital. “Cînd mă vedeau paznicii de la intrare aşa prost îmbrăcată cum sînt, mă luau de mînecă şi mă dădeau afară. Reuşeam să aflăm ce se mai întîmplă cu copilul doar prin telefon şi de fiecare dată asistentele ne spuneau că este conectată la nişte aparate şi că starea ei se ameliorează.”, a adăugat mama. Sîmbăta trecută însă, cînd tatăl copilei a reuşit să ajungă la etajul nouă al Spitalului Judeţean, unde ştia că era internată fiica lui, a aflat cu stupoare că micuţa era moartă de o lună. Părinţii susţin că odată ajunşi la Morga Spitalului Judeţean, ar fi găsit trupul neînsufleţit al fetiţei lor într-o stare avansată de putrefacţie. “Asistenţii ne-au spus să găsim repede o cutie în care să luăm cadavrul acasă, că le împuţim spitalul. Din fetiţa noastră nu a mai rămas decît capul şi cîteva oase putrezite, pline de viermi. De scîrbă, o infirmieră a scăpat pe jos punga în care se afla cadavrul”, a adăugat tatăl micuţei. Părinţii au luat osemintele copilei într-o cutie de carton, pe care au transportat-o pînă la domiciliu, în portbagajul maşinii unui prieten.

Conducerea Spitalului Judeţean neagă acuzaţiile aduse de părinţi şi susţine că au fost făcute demersurile legale pentru înştiinţarea lor despre moartea copilului. “Părinţii nu au venit, în cele trei luni, cît a fost internată, decît o singură dată. După moartea copilului, survenită în urma complicaţiilor apărute, a fost trimisă o telegramă familiei, pe adresa pe care aceştia o comunicaseră la momentul internării. Ce s-a întîmplat mai departe, de ce nu au primit părinţii scrisoarea, ce s-a întîmplat cu ea, nu ştiu”, a declarat dr. Adrian Creangă, directorul adjunct al Spitalului Clinic Judeţean. În plus, conducerea spitalului susţine că fetiţa era considerată un caz social, întrucît nu se interesa nimeni de ea, fiind în grija asistentelor sociale din spital. Liliana Cabuz, director de Îngrijiri Medicale în cadrul Spitalului Judeţean, spune că se va face o anchetă pentru a se vedea dacă asistentele sociale şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu sau nu. Referitor la acuzele părinţilor cu privire la starea avansată de putrefacţie în care se afla corpul neînsufleţit al copilului, cadrele medicale din Secţia de Anatomie Patologică a Spitalului Judeţean susţin că afirmaţiile părinţilor nu sînt reale, iar în opinia lor, familia era interesată doar de obţinerea actului constatator de deces. “Nu voiau decît certificatul de constatare a decesului, nu şi cadavrul. Ne-au reclamat că trebuia să-l punem noi într-un sicriu, să poată ei să-l ducă acasă. Temperatura din camera frigorifică nu permitea degradarea cadavrului. Nu e adevărat că ar fi colcăit de viermi”, a declarat Carol Manuchian, unul dintre asistenţii de la Anatomie Patologică. “Acum nu mai vreau decît să-mi înmormîntez fetiţa, căci mai am un băieţel de trei ani şi trebuie să mă gîndesc şi la el. Nu am bani nici pentru a scoate un certificat de deces de la Starea Civilă, nici pentru înmormîntare, aşa că nu cred că am să depun plîngere împotriva spitalului”, a spus mama micuţei. Cazul a ajuns însă în atenţia conducerii Autorităţii Judeţeane de Sănătate Publică Constanţa, care a dispus declanşarea unei anchete pentru a afla dacă asistenţii sociali sau cadrele medicale se fac responsabile de situaţia creată.