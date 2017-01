Părinţii, zi liberă la începerea anului şcolar?

Părinţii care au copii în învăţământul preuniversitar ar putea să beneficieze de o zi liberă în prima zi a anului şcolar, potrivit unei propuneri legislative adoptate tacit de Senat. Potrivit propunerii, care a primit un raport favorabil din partea Comisiei pentru muncă a Senatului, această zi ar urma să fie recuperată în următoarele 30 de zile calendaristice. Iniţiatorul arată, în expunerea de motive, că, în fiecare an şcolar, mii de elevi “îşi pun pentru prima dată ghiozdanul în spate şi păşesc cu emoţie în clasele unde vor descifra tainele învăţăturii” şi că există foarte multe cazuri în care unii părinţi sunt nevoiţi să se învoiască, să îşi ia concediu fără plată sau, “mai rău, alţii sunt sancţionaţi de angajatori pentru că întârzie la muncă”. “Festivităţile de deschidere a noului an şcolar sunt pregătite cu mare grijă de cei care le vor îndruma paşii elevilor. Oriunde în ţară, părinţii merg împreună cu cei mici la grădiniţă ori la şcoală. Din păcate, începutul fiecărui an şcolar coincide cu o zi lucrătoare. Acest fapt face destul de dificilă posibilitatea părinţilor de a-şi însoţi copiii la şcoală”, mai arată iniţiatorul. Acest proiect urmează să fie dezbătut de Camera Deputaţilor, care este Cameră decizională.