Părinţii-fantomă din şcolile constănţene

09:29:31 / 14 Martie 2014

Lasati parintii

Mai bine investigati scolile... sunt scoli in Constanta cu magazinase improvizate in sali de clasa la parterul institutiei. Ce cumpara copii de acolo? Exact ce nu au voie sa comercializeze pe o raza de 100 m in jurul scolii. S-au facut demersuri si la directori si la televiziuni, dar se pare ca tot ce este culpa sistemului se musamalizeaza la un moment dat, dar culpa parintilor care, vrand - nevrand platesc: varuit si vopsit clasa, parchet, mobilier, tabla alba (ca nu se mai face scoala pe tabla neagra), fondul clasei, fondul scolii, paza si mai nou... parintii fac cu randul curatenie in clase (nu mai sunt suficiente femei de servici)... tot parintii ajung in presa si sunt luati la rost ca au cautat un loc mai bun pentru copilul lor. In tara asta nu se mai face invatamant... se face comert... pe absolut toate planurile... ia sa vedem ce avem la indemana? Ce serviciu mai putem "comercializa"? - putem lua spaga de la parinti sa primim copilul in scoala? - bifat - putem lua spaga de la societatea care vrea sa deschida un mic magazin in scoala? - bifat - putem impune parintilor sa "intretina" scoala din toate punctele de vedere? - bifat (e tot un castig pentru bugetul scolii, ca doar nu mai cheltui eu bani din buzunar) ... si altele si altele... Ar trebui sa va infiltrati la o sedinta de inceput de an la clasa pregatitoare si o sa vedeti acolo surprize... sub 500 lei de copil doar pentru renovarea clasei nu scapa nimeni